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СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии - РИА Новости, 08.05.2022
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СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии - РИА Новости, 08.05.2022
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Эстонии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:48
2022-05-08T19:48
происшествия
тарту
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
эстония
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Эстонии, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в субботу злоумышленники осквернили памятник советским воинам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что на мемориале павшим во Второй мировой войне нарисованы свастика и нецензурная надпись на английском языке."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.
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тарту
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происшествия, тарту, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), в мире, эстония
19:48 08.05.2022
 
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии

СК возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Эстонии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Эстонии, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в субботу злоумышленники осквернили памятник советским воинам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что на мемориале павшим во Второй мировой войне нарисованы свастика и нецензурная надпись на английском языке.
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Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, сдался властям
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияТартуВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)В миреЭстония
 
 
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