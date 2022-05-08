https://ria.ru/20220508/delo-1787549433.html
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии - РИА Новости, 08.05.2022
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Эстонии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:48
2022-05-08T19:48
2022-05-08T19:48
происшествия
тарту
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
эстония
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Эстонии, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в субботу злоумышленники осквернили памятник советским воинам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что на мемориале павшим во Второй мировой войне нарисованы свастика и нецензурная надпись на английском языке."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220508/vandal-1787513956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тарту, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), в мире, эстония
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии
СК возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Эстонии