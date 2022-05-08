https://ria.ru/20220508/delo-1787549433.html

СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии

СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии - РИА Новости, 08.05.2022

СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Эстонии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Эстонии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:48

2022-05-08T19:48

2022-05-08T19:48

происшествия

тарту

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

эстония

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Эстонии, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в субботу злоумышленники осквернили памятник советским воинам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что на мемориале павшим во Второй мировой войне нарисованы свастика и нецензурная надпись на английском языке."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220508/vandal-1787513956.html

тарту

эстония

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тарту, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), в мире, эстония