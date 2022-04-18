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Вандалы вновь осквернили мемориал в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 18.04.2022
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Вандалы вновь осквернили мемориал в Трептов-парке в Берлине
Вандалы вновь осквернили мемориал в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 18.04.2022
Вандалы вновь осквернили мемориал в Трептов-парке в Берлине
Советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине в очередной раз был покрыт надписями в ночь на понедельник, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:27
2022-04-18T17:29
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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине в очередной раз был покрыт надписями в ночь на понедельник, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.По информации издания, на входном портале были нанесены буквы Z и различные надписи.Департамент госбезопасности местного ведомства уголовной полиции ведет следствие по данному делу, сообщило издание. В Берлине ранее было запрещено публичное использование символа Z в связи с военной операцией, которую Россия проводит на Украине. Однако в связи с надписями на входе военного мемориала в Трептов-парке полиция исходит из того, что они нанесены "как критика России", пишет издание. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.Так как после предыдущей атаки вандалов на мемориал полиция стала более активно патрулировать данный район, следствие исходит из того, что надписи были нанесены около 23.40 по Берлину (1.40 мск).В ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов, что было оперативно сделано уже 8 апреля.СК России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии. По данным ведомства, с 29 марта по 7 апреля в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине.
https://ria.ru/20220418/pamyatnik-1784104529.html
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в мире, берлин (город), россия, германия, мид германии, украина
17:27 18.04.2022 (обновлено: 17:29 18.04.2022)
 
Вандалы вновь осквернили мемориал в Трептов-парке в Берлине

Советский мемориал в Трептов-парке в Берлине вновь подвергся атаке вандалов

© РИА Новости / В. Козлов / Перейти в фотобанкПамятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине
Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / В. Козлов
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Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине в очередной раз был покрыт надписями в ночь на понедельник, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.
По информации издания, на входном портале были нанесены буквы Z и различные надписи.
Департамент госбезопасности местного ведомства уголовной полиции ведет следствие по данному делу, сообщило издание. В Берлине ранее было запрещено публичное использование символа Z в связи с военной операцией, которую Россия проводит на Украине. Однако в связи с надписями на входе военного мемориала в Трептов-парке полиция исходит из того, что они нанесены "как критика России", пишет издание. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Так как после предыдущей атаки вандалов на мемориал полиция стала более активно патрулировать данный район, следствие исходит из того, что надписи были нанесены около 23.40 по Берлину (1.40 мск).
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В ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов, что было оперативно сделано уже 8 апреля.
СК России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии. По данным ведомства, с 29 марта по 7 апреля в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине.
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