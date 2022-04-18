https://ria.ru/20220418/berlin-1784157623.html

Вандалы вновь осквернили мемориал в Трептов-парке в Берлине

Вандалы вновь осквернили мемориал в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 18.04.2022

Вандалы вновь осквернили мемориал в Трептов-парке в Берлине

Советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине в очередной раз был покрыт надписями в ночь на понедельник, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:27

2022-04-18T17:27

2022-04-18T17:29

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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине в очередной раз был покрыт надписями в ночь на понедельник, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.По информации издания, на входном портале были нанесены буквы Z и различные надписи.Департамент госбезопасности местного ведомства уголовной полиции ведет следствие по данному делу, сообщило издание. В Берлине ранее было запрещено публичное использование символа Z в связи с военной операцией, которую Россия проводит на Украине. Однако в связи с надписями на входе военного мемориала в Трептов-парке полиция исходит из того, что они нанесены "как критика России", пишет издание. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.Так как после предыдущей атаки вандалов на мемориал полиция стала более активно патрулировать данный район, следствие исходит из того, что надписи были нанесены около 23.40 по Берлину (1.40 мск).В ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов, что было оперативно сделано уже 8 апреля.СК России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии. По данным ведомства, с 29 марта по 7 апреля в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине.

https://ria.ru/20220418/pamyatnik-1784104529.html

https://ria.ru/20220417/pamyatnik-1783975612.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, берлин (город), россия, германия, мид германии, украина