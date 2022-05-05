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В Житомире демонтировали советский танк Т-34, установленный как памятник
В Житомире демонтировали советский танк Т-34, установленный как памятник - РИА Новости, 05.05.2022
В Житомире демонтировали советский танк Т-34, установленный как памятник
Советский танк, который был установлен в качестве памятника на площади Победы в украинском городе Житомир, демонтирован и будет перенесен, передает агентство... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:45
2022-05-05T14:45
2022-05-05T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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житомир
житомирская область
т-34
ситуация в днр и лнр
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Советский танк, который был установлен в качестве памятника на площади Победы в украинском городе Житомир, демонтирован и будет перенесен, передает агентство УНИАН со ссылкой на мэра города."Делали это тихо. С утра. Это нужно было для безопасности. Теперь памятник-танк Т-34-85 займет свое место рядом с монументом Вечной славы. Там каждый год 8 мая будем чтить память погибших во Второй мировой войне, в том числе тех, кто освобождал от захватчика Житомир", - приводит издание слова из поста мэра в соцсетях. Отмечается, что площадь Победы сохранит свое название.Ранее на Украине также демонтировали памятники Александру Пушкину в Чернигове и Максиму Горькому в Виннице. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице планируется демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, житомир, житомирская область, т-34, ситуация в днр и лнр, великая отечественная война (1941-1945)
14:45 05.05.2022 (обновлено: 14:53 05.05.2022)
В Житомире демонтировали советский танк Т-34, установленный как памятник
В Житомире демонтировали и перенесут советский танк Т-34, установленный как памятник