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В Житомире демонтировали советский танк Т-34, установленный как памятник

В Житомире демонтировали советский танк Т-34, установленный как памятник - РИА Новости, 05.05.2022

В Житомире демонтировали советский танк Т-34, установленный как памятник

Советский танк, который был установлен в качестве памятника на площади Победы в украинском городе Житомир, демонтирован и будет перенесен, передает агентство... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:45

2022-05-05T14:45

2022-05-05T14:53

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житомирская область

т-34

ситуация в днр и лнр

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Советский танк, который был установлен в качестве памятника на площади Победы в украинском городе Житомир, демонтирован и будет перенесен, передает агентство УНИАН со ссылкой на мэра города."Делали это тихо. С утра. Это нужно было для безопасности. Теперь памятник-танк Т-34-85 займет свое место рядом с монументом Вечной славы. Там каждый год 8 мая будем чтить память погибших во Второй мировой войне, в том числе тех, кто освобождал от захватчика Житомир", - приводит издание слова из поста мэра в соцсетях. Отмечается, что площадь Победы сохранит свое название.Ранее на Украине также демонтировали памятники Александру Пушкину в Чернигове и Максиму Горькому в Виннице. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице планируется демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, житомир, житомирская область, т-34, ситуация в днр и лнр, великая отечественная война (1941-1945)