https://ria.ru/20220421/monument-1784761437.html

В Потсдаме осквернили монумент на советском военном кладбище

В Потсдаме осквернили монумент на советском военном кладбище - РИА Новости, 21.04.2022

В Потсдаме осквернили монумент на советском военном кладбище

Неизвестные осквернили монумент на советском военном кладбище в немецком Потсдаме, сообщает в четверг издание Spiegel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:28

2022-04-21T17:28

2022-04-21T17:28

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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Неизвестные осквернили монумент на советском военном кладбище в немецком Потсдаме, сообщает в четверг издание Spiegel со ссылкой на полицию.На кладбище похоронены порядка 400 солдат советской армии, которые погибли в ходе боев в Потсдаме. Неизвестные облили краской основание обелиска, на котором установлены бронзовые фигуры советских солдат.Сам инцидент, по данным полиции, произошел между вечером понедельника и полуднем вторника текущей недели. На видеозаписях с места инцидента видно, что краска осталась на постаменте и ведущих в ним ступеньках. Полиция собрала улики и расследует дело об "антиобщественном повреждении имущества".Председатель городского собрания депутатов Петер Хойер прокомментировал инцидент телерадиокомпании RBB."Здесь покоятся солдаты, которые отдали жизни при освобождении Потсдама", - заявил Хойер.Это не первый подобный инцидент в последние недели. Так, в Берлине с 24 февраля зафиксированы 16 акций вандалов на территории советских военных мемориалов, сообщило ранее со ссылкой на полицию издание Tagesspiegel.

https://ria.ru/20220421/pamyatnik-1784712924.html

https://ria.ru/20220322/rumyniya-1779464507.html

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Ольга Маркова

в мире, потсдам, берлин (город), германия