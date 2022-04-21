В Потсдаме осквернили монумент на советском военном кладбище
В Потсдаме облили краской монумент на советском военном кладбище
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Неизвестные осквернили монумент на советском военном кладбище в немецком Потсдаме, сообщает в четверг издание Spiegel со ссылкой на полицию.
На кладбище похоронены порядка 400 солдат советской армии, которые погибли в ходе боев в Потсдаме. Неизвестные облили краской основание обелиска, на котором установлены бронзовые фигуры советских солдат.
Сам инцидент, по данным полиции, произошел между вечером понедельника и полуднем вторника текущей недели. На видеозаписях с места инцидента видно, что краска осталась на постаменте и ведущих в ним ступеньках. Полиция собрала улики и расследует дело об "антиобщественном повреждении имущества".
Председатель городского собрания депутатов Петер Хойер прокомментировал инцидент телерадиокомпании RBB.
"Здесь покоятся солдаты, которые отдали жизни при освобождении Потсдама", - заявил Хойер.
Это не первый подобный инцидент в последние недели. Так, в Берлине с 24 февраля зафиксированы 16 акций вандалов на территории советских военных мемориалов, сообщило ранее со ссылкой на полицию издание Tagesspiegel.
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