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СК даст оценку осквернению памятника советским воинам в Паланге - РИА Новости, 23.04.2022
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СК даст оценку осквернению памятника советским воинам в Паланге
СК даст оценку осквернению памятника советским воинам в Паланге - РИА Новости, 23.04.2022
СК даст оценку осквернению памятника советским воинам в Паланге
Следователи СК РФ дадут правовую оценку осквернению памятника советским воинам в литовском городе Паланга, который облили краской, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:44
2022-04-23T21:44
в мире
владимир путин
сергей лавров
украина
литва
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ дадут правовую оценку осквернению памятника советским воинам в литовском городе Паланга, который облили краской, сообщается в Telegram-канале ведомства.Департамент полиции Литвы в ежедневной сводке сообщил, что памятник советским воинам в литовской Паланге был облит краской, за порчу забора посольства России в Вильнюсе была задержана женщина."Следователи дадут правовую оценку действиям вандалов в Литве, которые осквернили памятник советским воинам-освободителям в центре города Паланга, залив его краской. В рамках уголовного дела Следственный комитет России установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить "черный список" объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.Посольство РФ в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220423/latviya-1785090743.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, литва, россия, великая отечественная война (1941-1945)
21:44 23.04.2022
 
СК даст оценку осквернению памятника советским воинам в Паланге

СК даст правовую оценку осквернению памятника советским воинам в Паланге

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ дадут правовую оценку осквернению памятника советским воинам в литовском городе Паланга, который облили краской, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Департамент полиции Литвы в ежедневной сводке сообщил, что памятник советским воинам в литовской Паланге был облит краской, за порчу забора посольства России в Вильнюсе была задержана женщина.
Рига - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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Россия потребовала остановить демонтаж пяти мемориалов в Латвии
"Следователи дадут правовую оценку действиям вандалов в Литве, которые осквернили памятник советским воинам-освободителям в центре города Паланга, залив его краской. В рамках уголовного дела Следственный комитет России установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить "черный список" объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.
Посольство РФ в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 11:49
В Литве осквернили два памятника советским воинам
 
В миреВладимир ПутинСергей ЛавровУкраинаЛитваРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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