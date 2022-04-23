https://ria.ru/20220423/palanga-1785121148.html

СК даст оценку осквернению памятника советским воинам в Паланге

СК даст оценку осквернению памятника советским воинам в Паланге - РИА Новости, 23.04.2022

СК даст оценку осквернению памятника советским воинам в Паланге

Следователи СК РФ дадут правовую оценку осквернению памятника советским воинам в литовском городе Паланга, который облили краской, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T21:44

2022-04-23T21:44

2022-04-23T21:44

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ дадут правовую оценку осквернению памятника советским воинам в литовском городе Паланга, который облили краской, сообщается в Telegram-канале ведомства.Департамент полиции Литвы в ежедневной сводке сообщил, что памятник советским воинам в литовской Паланге был облит краской, за порчу забора посольства России в Вильнюсе была задержана женщина."Следователи дадут правовую оценку действиям вандалов в Литве, которые осквернили памятник советским воинам-освободителям в центре города Паланга, залив его краской. В рамках уголовного дела Следственный комитет России установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить "черный список" объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.Посольство РФ в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220423/latviya-1785090743.html

https://ria.ru/20220422/pamyatniki-1784873670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, литва, россия, великая отечественная война (1941-1945)