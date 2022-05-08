https://ria.ru/20220508/vandal-1787513956.html

Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, сдался властям

Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, сдался властям - РИА Новости, 08.05.2022

Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, сдался властям

Мужчина, нарисовавший свастику на мемориале павшим во Второй мировой войне в городе Тарту, решил добровольно сдаться властям, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:40

2022-05-08T14:40

2022-05-08T15:20

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. Мужчина, нарисовавший свастику на мемориале павшим во Второй мировой войне в городе Тарту, решил добровольно сдаться властям, сообщила в воскресенье пресс-служба Лыунаской префектуры полиции.По данным полиции, в субботу неизвестные осквернили памятник советским воинам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что на мемориале павшим во Второй мировой войне нарисованы свастика и нецензурная надпись на английском языке."В ночь на воскресенье в Центр тревоги позвонил 36-летний мужчина и признался, что вчера он вместе со своим другом ходил к мемориалу в парке Раади и изрисовал его символами и словами. Мужчина признался, что и он, и его друг употребили алкоголь. Оба сожалеют о своем необдуманном поступке на пьяную голову", - приводятся слова главы отдела Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталя в пресс-релизе.Он также отметил, что это были местные жители и в отношении обоих возбуждено делопроизводство о проступке, в рамках которого проводятся различные процессуальные действия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тарту, великая отечественная война (1941-1945), эстония