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Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, сдался властям - РИА Новости, 08.05.2022
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Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, сдался властям
Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, сдался властям - РИА Новости, 08.05.2022
Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, сдался властям
Мужчина, нарисовавший свастику на мемориале павшим во Второй мировой войне в городе Тарту, решил добровольно сдаться властям, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:40
2022-05-08T15:20
день победы — 2022
в мире
тарту
великая отечественная война (1941-1945)
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. Мужчина, нарисовавший свастику на мемориале павшим во Второй мировой войне в городе Тарту, решил добровольно сдаться властям, сообщила в воскресенье пресс-служба Лыунаской префектуры полиции.По данным полиции, в субботу неизвестные осквернили памятник советским воинам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что на мемориале павшим во Второй мировой войне нарисованы свастика и нецензурная надпись на английском языке."В ночь на воскресенье в Центр тревоги позвонил 36-летний мужчина и признался, что вчера он вместе со своим другом ходил к мемориалу в парке Раади и изрисовал его символами и словами. Мужчина признался, что и он, и его друг употребили алкоголь. Оба сожалеют о своем необдуманном поступке на пьяную голову", - приводятся слова главы отдела Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталя в пресс-релизе.Он также отметил, что это были местные жители и в отношении обоих возбуждено делопроизводство о проступке, в рамках которого проводятся различные процессуальные действия.
https://ria.ru/20220508/flagi-1787512538.html
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в мире, тарту, великая отечественная война (1941-1945), эстония
14:40 08.05.2022 (обновлено: 15:20 08.05.2022)
 
Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, сдался властям

Вандал, нарисовавший свастику на памятнике советским воинам в Эстонии, сдался властям

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Эстонии
Полицейский автомобиль в Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. Мужчина, нарисовавший свастику на мемориале павшим во Второй мировой войне в городе Тарту, решил добровольно сдаться властям, сообщила в воскресенье пресс-служба Лыунаской префектуры полиции.
По данным полиции, в субботу неизвестные осквернили памятник советским воинам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что на мемориале павшим во Второй мировой войне нарисованы свастика и нецензурная надпись на английском языке.
"В ночь на воскресенье в Центр тревоги позвонил 36-летний мужчина и признался, что вчера он вместе со своим другом ходил к мемориалу в парке Раади и изрисовал его символами и словами. Мужчина признался, что и он, и его друг употребили алкоголь. Оба сожалеют о своем необдуманном поступке на пьяную голову", - приводятся слова главы отдела Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталя в пресс-релизе.
Он также отметил, что это были местные жители и в отношении обоих возбуждено делопроизводство о проступке, в рамках которого проводятся различные процессуальные действия.
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