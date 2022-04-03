https://ria.ru/20220403/pamyatnik-1781563311.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше - РИА Новости, 03.04.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским и польским танкистам в польском Гданьске,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:01

2022-04-03T19:01

2022-04-03T19:01

россия

гданьск

польша

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

александр бастрыкин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским и польским танкистам в польском Гданьске, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту осквернения в Гданьске памятника, установленного в память о советских и польских танкистах, освобождавших Польшу от нацистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по имеющимся данным, в городе Гданьск в Польше неустановленные лица обматывали черной пленкой памятник советским и польским танкистам, освобождавшим Польшу от нацистов."Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти. В рамках поручения главы ведомства следствием будет запрошена необходимая информация в МИД России", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220329/pamyatnik-1780719918.html

россия

гданьск

польша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, гданьск, польша, следственный комитет россии (ск рф), в мире, александр бастрыкин