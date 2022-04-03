https://ria.ru/20220403/pamyatnik-1781563311.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше - РИА Новости, 03.04.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским и польским танкистам в польском Гданьске,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:01
2022-04-03T19:01
2022-04-03T19:01
россия
гданьск
польша
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским и польским танкистам в польском Гданьске, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту осквернения в Гданьске памятника, установленного в память о советских и польских танкистах, освобождавших Польшу от нацистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по имеющимся данным, в городе Гданьск в Польше неустановленные лица обматывали черной пленкой памятник советским и польским танкистам, освобождавшим Польшу от нацистов."Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти. В рамках поручения главы ведомства следствием будет запрошена необходимая информация в МИД России", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220329/pamyatnik-1780719918.html
россия
гданьск
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_52:42:1076:810_1920x0_80_0_0_91dd7d9395248c47e84df6ef325dc042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гданьск, польша, следственный комитет россии (ск рф), в мире, александр бастрыкин
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника советским танкистам в Польше