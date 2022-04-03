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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше - РИА Новости, 03.04.2022
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше - РИА Новости, 03.04.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским и польским танкистам в польском Гданьске,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:01
2022-04-03T19:01
россия
гданьск
польша
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
александр бастрыкин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским и польским танкистам в польском Гданьске, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту осквернения в Гданьске памятника, установленного в память о советских и польских танкистах, освобождавших Польшу от нацистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по имеющимся данным, в городе Гданьск в Польше неустановленные лица обматывали черной пленкой памятник советским и польским танкистам, освобождавшим Польшу от нацистов."Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти. В рамках поручения главы ведомства следствием будет запрошена необходимая информация в МИД России", - добавляется в сообщении.
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россия
гданьск
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россия, гданьск, польша, следственный комитет россии (ск рф), в мире, александр бастрыкин
19:01 03.04.2022
 
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Польше

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника советским танкистам в Польше

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским и польским танкистам в польском Гданьске, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту осквернения в Гданьске памятника, установленного в память о советских и польских танкистах, освобождавших Польшу от нацистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по имеющимся данным, в городе Гданьск в Польше неустановленные лица обматывали черной пленкой памятник советским и польским танкистам, освобождавшим Польшу от нацистов.
"Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти. В рамках поручения главы ведомства следствием будет запрошена необходимая информация в МИД России", - добавляется в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 16:57
Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше
 
РоссияГданьскПольшаСледственный комитет России (СК РФ)В миреАлександр Бастрыкин
 
 
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