Посольство России направило ноту из-за атаки на мемориалы в Берлине
Посольство России в Германии направило ноту из-за атаки на мемориалы в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
"Возмущены выходкой, произошедшей в ночь с 29 на 30 марта 2022 г., в ходе которой советские танки, входящие в архитектурный ансамбль всемирно известного мемориала в берлинском районе Тиргартен, были накрыты чехлами в цветах украинского флага. Рассматриваем данное происшествие как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Последствия акции были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов", - говорится в заявлении.
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"Посольство направило ноту в МИД ФРГ с указанием на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии и необходимость строгого соблюдения положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 г. Потребовали найти и привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.
В посольстве считают "осквернением памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма" использование чехлов в цветах государственного украинского флага, которым "в ночь с 29 на 30 марта 2022 года" были укрыты танки, которые входят в архитектурный ансамбль всемирно известного мемориала в берлинском районе Тиргартен, просят свидетелей "осквернения советских воинских захоронений и мемориальных объектов" обращаться в дипмиссию и российские консульские загранучреждения.
Ранее полиция Берлина сообщила РИА Новости об атаке вандалов по крайней мере на два советских военных мемориала в Берлине - в Трептов-парке и в Тиргартене. В Трептов-парке входной арке мемориала нанесен ущерб, там нанесена краска. А Тиргартене предварительно ущерба нет, ткань в цветах государственного флага Украины, которой была укрыта часть экспозиции, точнее два советских танка на постаментах, убраны, однако отчет будет направлен в прокуратуру Берлина, которая примет окончательное решение о возможности возбуждения уголовного дела по статье о нарушении покоя мертвых.
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