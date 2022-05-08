https://ria.ru/20220508/pamyatniki-1787501149.html

В Литве осквернили памятники советским воинам

В Литве осквернили памятники советским воинам - РИА Новости, 08.05.2022

В Литве осквернили памятники советским воинам

Неизвестные в Шяуляе и Лаздийяе осквернили памятники советским воинам, а в Каунасе - православный приход, сообщил в ежедневной сводке департамент полиции Литвы. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:58

2022-05-08T12:58

2022-05-08T12:58

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Неизвестные в Шяуляе и Лаздийяе осквернили памятники советским воинам, а в Каунасе - православный приход, сообщил в ежедневной сводке департамент полиции Литвы."В Шяуляе рядом с воинским памятником, находящимся вблизи городского самоуправления, на деревьях развешано семь вывесок-инсталляций, на которых демонстрируются нацистские и коммунистические символы... Собран материал для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.По данным полиции, был осквернен также памятник на кладбище советских воинов в городе Лаздияй: неизвестные облили его красной краской."В Каунасе на проспекте Витауто на дверях православного прихода замечены приклеенные листы с надписями оскорбительного содержания. Собран материал в соответствии с частью 2 статьи 170 УК Литвы (оскорбление, унижение или дискриминация лиц из-за их происхождения, национальности, религиозных верований или взглядов)", - сообщила полиция.Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/lentochka-1787467024.html

https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, литва, великая отечественная война (1941-1945), день победы