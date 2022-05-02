СК возбудил дело после осквернения памятника советским солдатам в Литве
СК возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским солдатам в Литве
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским солдатам в городе Неринга Литвы, сообщает СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а" и "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное с группой лиц)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники в городе Неринга Литовской Республики путем нанесения краски повредили памятный знак на месте гибели семи Героев Советского Союза – советских воинов 113-го стрелкового полка 32-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, увековечивающий память советских солдат, погибших при защите Отечества.
Отмечается, что принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
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