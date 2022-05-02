https://ria.ru/20220502/pamyatnik-1786592601.html

СК возбудил дело после осквернения памятника советским солдатам в Литве

СК возбудил дело после осквернения памятника советским солдатам в Литве - РИА Новости, 02.05.2022

СК возбудил дело после осквернения памятника советским солдатам в Литве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским солдатам в городе Неринга Литвы, сообщает СК РФ. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:38

2022-05-02T22:38

2022-05-02T22:38

россия

литва

украина

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским солдатам в городе Неринга Литвы, сообщает СК РФ.По данным ведомства, злоумышленники в городе Неринга Литовской Республики путем нанесения краски повредили памятный знак на месте гибели семи Героев Советского Союза – советских воинов 113-го стрелкового полка 32-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, увековечивающий память советских солдат, погибших при защите Отечества.Отмечается, что принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.По аналогичным фактам осквернения памятников в Литве следователями СК возбуждены и расследуются десять уголовных дел.Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.

https://ria.ru/20220430/pamyatnik-1786335959.html

россия

литва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, литва, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире