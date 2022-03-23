https://ria.ru/20220323/pamyatnik-1779709276.html

Памятник солдатам Красной армии демонтировали в Польше в прямом эфире

Памятник солдатам Красной армии демонтировали в Польше в прямом эфире - РИА Новости, 23.03.2022

Памятник солдатам Красной армии демонтировали в Польше в прямом эфире

Памятник солдатам Красной армии демонтируют в прямом эфире в населенном пункте Хжовице на юго-западе Польши, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:50

2022-03-23T17:50

2022-03-23T17:50

в мире

владимир путин

россия

польша

анджей дуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:404:2923:2048_1920x0_80_0_0_4c5c4361f5770e3cf9be4c32b0aa5234.jpg

ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Памятник солдатам Красной армии демонтируют в прямом эфире в населенном пункте Хжовице на юго-западе Польши, передает корреспондент РИА Новости.В присутствии директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, других чиновников и представителей местных властей с памятника демонтировали пятиконечную звезду с серпом и молотом, после чего начали его разрушение.Данное событие транслировал в прямом эфире в частности польский провластный телеканал TVP."Нет места для красной звезды в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши. Нет места для красных звезд в общественном пространстве свободной Европы. Нет, потому что за этим символом скрываются преступления коммунистического режима еще с межвоенного времени", - заявил Навроцкий во время процедуры демонтажа памятника.Также он заявил, что красная звезда, "как немецкая свастика, несет ответственность за начало Второй мировой войны".Монумент в деревне Хжовице гмины Прушкув был воздвигнут в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта, останки которых были позже эксгумированы и перенесены на военное кладбище. Памятник представляем собой обелиск высотой 5 метров с красной звездой и надписью на русском и польском языках: "Вечная слава героям Советской армии, погибшим за свободу народов в 1945 году".По данным института национальной памяти, в Польше остаются еще около 60 подобных памятников. Все они находятся под угрозой уничтожения.За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, польша, анджей дуда