https://ria.ru/20220411/pamyatnik-1782868486.html

В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага

В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага - РИА Новости, 11.04.2022

В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага

Неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в эстонском городе Отепя, сообщил в понедельник портал эстонского телерадиовещания... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:29

2022-04-11T11:29

2022-04-11T11:30

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в эстонском городе Отепя, сообщил в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR."Памятник советским воинам в Отепя был выкрашен в цвета украинского флага. Кроме того, на памятнике синей краской написали букву Y. Полиция возбудила уголовное дело по статье "осквернение памяти умерших", - говорится в сообщении.На прошлой неделе посольство РФ в Эстонии сообщило об осквернении памятника советским воинам в городе Тапа, злоумышленники измазали его белой краской.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, эстония