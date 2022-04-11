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В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага
В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага - РИА Новости, 11.04.2022
В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага
Неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в эстонском городе Отепя, сообщил в понедельник портал эстонского телерадиовещания... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:29
2022-04-11T11:29
2022-04-11T11:30
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в эстонском городе Отепя, сообщил в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR."Памятник советским воинам в Отепя был выкрашен в цвета украинского флага. Кроме того, на памятнике синей краской написали букву Y. Полиция возбудила уголовное дело по статье "осквернение памяти умерших", - говорится в сообщении.На прошлой неделе посольство РФ в Эстонии сообщило об осквернении памятника советским воинам в городе Тапа, злоумышленники измазали его белой краской.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, эстония
11:29 11.04.2022 (обновлено: 11:30 11.04.2022)
В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага
В эстонском городе Отепя памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага