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В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага - РИА Новости, 11.04.2022
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В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага
В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага - РИА Новости, 11.04.2022
В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага
Неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в эстонском городе Отепя, сообщил в понедельник портал эстонского телерадиовещания... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:29
2022-04-11T11:30
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в эстонском городе Отепя, сообщил в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR."Памятник советским воинам в Отепя был выкрашен в цвета украинского флага. Кроме того, на памятнике синей краской написали букву Y. Полиция возбудила уголовное дело по статье "осквернение памяти умерших", - говорится в сообщении.На прошлой неделе посольство РФ в Эстонии сообщило об осквернении памятника советским воинам в городе Тапа, злоумышленники измазали его белой краской.
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в мире, россия, эстония
11:29 11.04.2022 (обновлено: 11:30 11.04.2022)
 
В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага

В эстонском городе Отепя памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага

© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Эстонии
Сотрудники полиции в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Эстонии
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в эстонском городе Отепя, сообщил в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR.
"Памятник советским воинам в Отепя был выкрашен в цвета украинского флага. Кроме того, на памятнике синей краской написали букву Y. Полиция возбудила уголовное дело по статье "осквернение памяти умерших", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе посольство РФ в Эстонии сообщило об осквернении памятника советским воинам в городе Тапа, злоумышленники измазали его белой краской.
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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В Литве осквернили два памятника советским солдатам
 
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