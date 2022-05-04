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В Клайпеде осквернили памятник на кладбище советских военных - РИА Новости, 04.05.2022
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В Клайпеде осквернили памятник на кладбище советских военных
В Клайпеде осквернили памятник на кладбище советских военных - РИА Новости, 04.05.2022
В Клайпеде осквернили памятник на кладбище советских военных
Памятник на кладбище советских военных, участвовавших во Второй мировой войне, подвергся осквернению в литовской Клайпеде, сообщает полиция Литвы. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:08
2022-05-04T11:08
в мире
владимир путин
россия
литва
клайпеда
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Памятник на кладбище советских военных, участвовавших во Второй мировой войне, подвергся осквернению в литовской Клайпеде, сообщает полиция Литвы."В Клайпеде на улице Дауканто на кладбище советских военных времен Второй мировой войны повреждена мемориальная звезда, то есть сбиты все углы звезды. Собран материал в соответствии с частью 1 статьи 187 УК Литвы ("уничтожение или порча чужого имущества")", - сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции Литвы.Ранее полиция также сообщала об осквернении памятника погибшим советским солдатам, расположенного в литовском городе Неринга на Куршской косе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с осквернением памятника.Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/pamyatnik-1785931760.html
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в мире, владимир путин, россия, литва, клайпеда, великая отечественная война (1941-1945)
11:08 04.05.2022
 
В Клайпеде осквернили памятник на кладбище советских военных

В Клайпеде повредили мемориальную звезду на памятнике на кладбище советских военных

© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Памятник на кладбище советских военных, участвовавших во Второй мировой войне, подвергся осквернению в литовской Клайпеде, сообщает полиция Литвы.
Клайпеде на улице Дауканто на кладбище советских военных времен Второй мировой войны повреждена мемориальная звезда, то есть сбиты все углы звезды. Собран материал в соответствии с частью 1 статьи 187 УК Литвы ("уничтожение или порча чужого имущества")", - сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции Литвы.
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Ранее полиция также сообщала об осквернении памятника погибшим советским солдатам, расположенного в литовском городе Неринга на Куршской косе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с осквернением памятника.
Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинРоссияЛитваКлайпедаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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