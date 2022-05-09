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В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат

В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат - РИА Новости, 09.05.2022

В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат

Вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:22

2022-05-09T13:22

2022-05-09T13:22

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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.На изображающие красноармейцев скульптуры, составляющие часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи "Go home", а также надписи нецензурного содержания.В настоящее время коммунальные службы занимаются очисткой скульптур. Полиция на месте отсутствует.На данном кладбище в понедельник сотрудники посольства России намерены возложить цветы.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, варшава