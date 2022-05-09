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В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат - РИА Новости, 09.05.2022
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат
Вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:22
2022-05-09T13:22
2022-05-09T13:22
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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.На изображающие красноармейцев скульптуры, составляющие часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи "Go home", а также надписи нецензурного содержания.В настоящее время коммунальные службы занимаются очисткой скульптур. Полиция на месте отсутствует.На данном кладбище в понедельник сотрудники посольства России намерены возложить цветы.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат нецензурными надписями
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
На изображающие красноармейцев скульптуры, составляющие часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи "Go home", а также надписи нецензурного содержания.
В настоящее время коммунальные службы занимаются очисткой скульптур. Полиция на месте отсутствует.
На данном кладбище в понедельник сотрудники посольства России
намерены возложить цветы.