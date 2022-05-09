Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/kladbische-1787636077.html
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат - РИА Новости, 09.05.2022
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат
Вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:22
2022-05-09T13:22
день победы — 2022
в мире
польша
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768249462_224:0:2852:1478_1920x0_80_0_0_41aae6c98624d14901c5a72b09eb4010.jpg
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.На изображающие красноармейцев скульптуры, составляющие часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи "Go home", а также надписи нецензурного содержания.В настоящее время коммунальные службы занимаются очисткой скульптур. Полиция на месте отсутствует.На данном кладбище в понедельник сотрудники посольства России намерены возложить цветы.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/posol-1787631791.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768249462_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_db080c67b0e4085d47cab360bc0b6368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, варшава
13:22 09.05.2022
 
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат

В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат нецензурными надписями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве
Мемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
На изображающие красноармейцев скульптуры, составляющие часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи "Go home", а также надписи нецензурного содержания.
В настоящее время коммунальные службы занимаются очисткой скульптур. Полиция на месте отсутствует.
На данном кладбище в понедельник сотрудники посольства России намерены возложить цветы.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:00
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
 
День Победы — 2022В миреПольшаВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала