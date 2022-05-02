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СК выяснит обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 02.05.2022
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СК выяснит обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве
СК выяснит обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 02.05.2022
СК выяснит обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства осквернения памятника солдатам Красной армии в поселке... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:07
2022-05-02T16:07
россия
литва
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
украина
в мире
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства осквернения памятника солдатам Красной армии в поселке Неринга на Куршской косе в Литве, сообщается на сайте Следственного комитета России.Ранее литовский департамент полиции информировал, что памятник погибшим советским солдатам в Неринге забросали "емкостями с жидкостью красного цвета". Прибывшие работники спасательной службы отмыли памятник."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела... Вандалы осквернили памятник на захоронении в поселке Неринга на Куршской косе Литвы, облив его краской", - говорится в сообщении.Отмечается, что по аналогичным фактам осквернения памятников в Литве следователями СК возбуждены и расследуются десять уголовных дел.Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
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россия, литва, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), украина, в мире, общество
16:07 02.05.2022
 
СК выяснит обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве

Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства осквернения памятника солдатам Красной армии в поселке Неринга на Куршской косе в Литве, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Ранее литовский департамент полиции информировал, что памятник погибшим советским солдатам в Неринге забросали "емкостями с жидкостью красного цвета". Прибывшие работники спасательной службы отмыли памятник.
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 11:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Литве осквернили памятник советским воинам
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела... Вандалы осквернили памятник на захоронении в поселке Неринга на Куршской косе Литвы, облив его краской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по аналогичным фактам осквернения памятников в Литве следователями СК возбуждены и расследуются десять уголовных дел.
Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
 
РоссияЛитваСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)УкраинаВ миреОбщество
 
 
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