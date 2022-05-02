СК выяснит обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве
Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства осквернения памятника солдатам Красной армии в поселке Неринга на Куршской косе в Литве, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Ранее литовский департамент полиции информировал, что памятник погибшим советским солдатам в Неринге забросали "емкостями с жидкостью красного цвета". Прибывшие работники спасательной службы отмыли памятник.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела... Вандалы осквернили памятник на захоронении в поселке Неринга на Куршской косе Литвы, облив его краской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по аналогичным фактам осквернения памятников в Литве следователями СК возбуждены и расследуются десять уголовных дел.
Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.