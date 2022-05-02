https://ria.ru/20220502/pamyatnik-1786555603.html

СК выяснит обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве

СК выяснит обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 02.05.2022

СК выяснит обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства осквернения памятника солдатам Красной армии в поселке... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:07

2022-05-02T16:07

2022-05-02T16:07

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства осквернения памятника солдатам Красной армии в поселке Неринга на Куршской косе в Литве, сообщается на сайте Следственного комитета России.Ранее литовский департамент полиции информировал, что памятник погибшим советским солдатам в Неринге забросали "емкостями с жидкостью красного цвета". Прибывшие работники спасательной службы отмыли памятник."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела... Вандалы осквернили памятник на захоронении в поселке Неринга на Куршской косе Литвы, облив его краской", - говорится в сообщении.Отмечается, что по аналогичным фактам осквернения памятников в Литве следователями СК возбуждены и расследуются десять уголовных дел.Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.

https://ria.ru/20220502/pamyatnik-1786528708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, литва, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), украина, в мире, общество