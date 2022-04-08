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В Литве осквернили памятник советским воинам

В Литве осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 08.04.2022

В Литве осквернили памятник советским воинам

Памятник советским воинам в литовском городе Мариямполе был облит краской, сообщает Sputnik.Литва со ссылкой на департамент полиции Литвы. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:47

2022-04-08T13:47

2022-04-08T13:47

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Памятник советским воинам в литовском городе Мариямполе был облит краской, сообщает Sputnik.Литва со ссылкой на департамент полиции Литвы."В Мариямполе осквернили памятник советским воинам Второй мировой войны... Инцидент произошел в четверг около 11.18 на улице Витауто, где расположено военное кладбище. По данным полиции, монумент был залит зеленой краской и темной жидкостью. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.Как сообщает Sputnik, после начала спецоперации России на Украине в странах Запада, особенно в Балтии, начались регулярные атаки на советские памятники, а также российские дипломатические учреждения и даже на их сотрудников. Литовские власти не осуждают происходящее, напротив, агрессивно высказываются в адрес РФ, россиян и советского наследия.Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил накрыть советские памятники флагами Украины и посадить рядом с ними подсолнухи, сообщает издание. В посольстве РФ в Вильнюсе заявили, что в республике объявляется "война" памяти людей, которые освободили Литву и другие европейские страны от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20220329/pamyatnik-1780719918.html

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Ольга Маркова

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