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Вандалы обрызгали краской памятник на кладбище советских воинов в Скуодасе

Вандалы обрызгали краской памятник на кладбище советских воинов в Скуодасе - РИА Новости, 11.05.2022

Вандалы обрызгали краской памятник на кладбище советских воинов в Скуодасе

Вандалы обрызгали краской памятник на кладбище советских воинов в городе Скуодасе на северо-западе Литвы, передает Sputnik Литва со ссылкой на департамент... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:58

2022-05-11T12:58

2022-05-11T12:58

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вандалы обрызгали краской памятник на кладбище советских воинов в городе Скуодасе на северо-западе Литвы, передает Sputnik Литва со ссылкой на департамент полиции страны."В Скуодасе вандалы атаковали памятник на кладбище советских воинов. Об этом сообщает Департамент полиции Литвы. Инцидент произошел во вторник, 10 мая, около 11.03 на улице Вильняус было замечено, что памятник обрызгали краской. По данным правоохранителей, обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/pamyatnik-1787848759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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