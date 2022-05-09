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В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника - РИА Новости, 09.05.2022
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В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника
В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника - РИА Новости, 09.05.2022
В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника
Неизвестные вандалы использовали беспилотник, чтобы облить желтой и синей краской памятник Советской армии в Софии, сообщает Болгарское национальное радио... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:29
2022-05-09T12:29
день победы — 2022
в мире
софия (город)
болгария
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные вандалы использовали беспилотник, чтобы облить желтой и синей краской памятник Советской армии в Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Запуск дрона с краской произошел около пяти утра. Позднее волонтеры приступили к очистке монумента.Столичная полиция разыскивает вандалов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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в мире, софия (город), болгария, день победы
12:29 09.05.2022
 
В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника

В Софии вандалы облили краской памятник Советской армии с помощью беспилотника

CC BY 2.0 / David Stanley / Monument to the Soviet ArmyПамятник Советской армии в Софии
Памятник Советской армии в Софии - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
CC BY 2.0 / David Stanley / Monument to the Soviet Army
Памятник Советской армии в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные вандалы использовали беспилотник, чтобы облить желтой и синей краской памятник Советской армии в Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Запуск дрона с краской произошел около пяти утра. Позднее волонтеры приступили к очистке монумента.
Столичная полиция разыскивает вандалов.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
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