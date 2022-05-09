https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787626672.html

В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника

В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника - РИА Новости, 09.05.2022

В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника

Неизвестные вандалы использовали беспилотник, чтобы облить желтой и синей краской памятник Советской армии в Софии, сообщает Болгарское национальное радио... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:29

2022-05-09T12:29

2022-05-09T12:29

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные вандалы использовали беспилотник, чтобы облить желтой и синей краской памятник Советской армии в Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Запуск дрона с краской произошел около пяти утра. Позднее волонтеры приступили к очистке монумента.Столичная полиция разыскивает вандалов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

в мире, софия (город), болгария, день победы