https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787626672.html
В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника
В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника - РИА Новости, 09.05.2022
В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника
Неизвестные вандалы использовали беспилотник, чтобы облить желтой и синей краской памятник Советской армии в Софии, сообщает Болгарское национальное радио... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:29
2022-05-09T12:29
2022-05-09T12:29
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные вандалы использовали беспилотник, чтобы облить желтой и синей краской памятник Советской армии в Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Запуск дрона с краской произошел около пяти утра. Позднее волонтеры приступили к очистке монумента.Столичная полиция разыскивает вандалов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, софия (город), болгария, день победы
В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника
В Софии вандалы облили краской памятник Советской армии с помощью беспилотника