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Вандалы повредили памятник Воину-освободителю в Таллине - РИА Новости, 18.04.2022
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Вандалы повредили памятник Воину-освободителю в Таллине
Вандалы повредили памятник Воину-освободителю в Таллине - РИА Новости, 18.04.2022
Вандалы повредили памятник Воину-освободителю в Таллине
Вандалы повредили на военном кладбище в Таллине памятник Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:26
2022-04-18T14:26
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эстония
великая отечественная война (1941-1945)
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. Вандалы повредили на военном кладбище в Таллине памятник Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару."Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что орден на груди "Бронзового солдата" поврежден. К настоящему времени мы установили с помощью записей камер, что вандализм произошел поздним вечером 12 апреля", - сказал Ару.Он отметил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших. "Есть много законных и цивилизованных способов выразить свое мнение, но вандализм в отношении памятника, безусловно, не подходит для этого. В данном случае вандализм в отношении памятника является преступлением", — подчеркнул Ару.Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.
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в мире, россия, эстония, великая отечественная война (1941-1945), украина
14:26 18.04.2022
 
Вандалы повредили памятник Воину-освободителю в Таллине

Вандалы срезали орден на груди "Бронзового солдата" в Таллине

© РИА Новости / Илья Матусихис / Перейти в фотобанкПамятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат" на таллинском Военном кладбище
Памятник советскому Воину-освободителю Бронзовый солдат на таллинском Военном кладбище - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Матусихис
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Памятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат" на таллинском Военном кладбище. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. Вандалы повредили на военном кладбище в Таллине памятник Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару.
"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что орден на груди "Бронзового солдата" поврежден. К настоящему времени мы установили с помощью записей камер, что вандализм произошел поздним вечером 12 апреля", - сказал Ару.
Он отметил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших. "Есть много законных и цивилизованных способов выразить свое мнение, но вандализм в отношении памятника, безусловно, не подходит для этого. В данном случае вандализм в отношении памятника является преступлением", — подчеркнул Ару.
Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.
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