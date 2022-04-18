https://ria.ru/20220418/pamyatnik-1784104529.html
Вандалы повредили памятник Воину-освободителю в Таллине
Вандалы повредили памятник Воину-освободителю в Таллине - РИА Новости, 18.04.2022
Вандалы повредили памятник Воину-освободителю в Таллине
Вандалы повредили на военном кладбище в Таллине памятник Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:26
2022-04-18T14:26
2022-04-18T14:26
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. Вандалы повредили на военном кладбище в Таллине памятник Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару."Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что орден на груди "Бронзового солдата" поврежден. К настоящему времени мы установили с помощью записей камер, что вандализм произошел поздним вечером 12 апреля", - сказал Ару.Он отметил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших. "Есть много законных и цивилизованных способов выразить свое мнение, но вандализм в отношении памятника, безусловно, не подходит для этого. В данном случае вандализм в отношении памятника является преступлением", — подчеркнул Ару.Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония, великая отечественная война (1941-1945), украина
Вандалы повредили памятник Воину-освободителю в Таллине
Вандалы срезали орден на груди "Бронзового солдата" в Таллине
ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. Вандалы повредили на военном кладбище в Таллине памятник Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару.
"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что орден на груди "Бронзового солдата" поврежден. К настоящему времени мы установили с помощью записей камер, что вандализм произошел поздним вечером 12 апреля", - сказал Ару.
Он отметил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших. "Есть много законных и цивилизованных способов выразить свое мнение, но вандализм в отношении памятника, безусловно, не подходит для этого. В данном случае вандализм в отношении памятника является преступлением", — подчеркнул Ару.
Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.