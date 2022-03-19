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В Афинах осквернили памятник советским воинам

В Афинах осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 19.03.2022

В Афинах осквернили памятник советским воинам

В Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T21:04

2022-03-19T21:04

2022-03-19T21:29

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АФИНЫ, 19 мар — РИА Новости. В Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции.Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (нацистский батальон) и нарисовали символ батальона.Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных."Сторонники украинского националистического батальона "Азов", которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских воинах — тех, кто огромными жертвами освободил порабощенную Европу от фашизма во Второй мировой войне. Мы однозначно осуждаем эту аморальную попытку оскорбить историю и недопустимый акт вандализма", — говорится в заявлении посольства."После этого преступного деяния и бесчисленных разоблачений мариупольцев и донбассовцев нужны ли дополнительные доказательства нацистской сущности "Азова" и других подобных батальонов экстремистских националистов на Украине?" — заявило посольство.Россия дипмиссия призвала власти Греции сделать все необходимое для расследования этого варварского нападения и наказания вандалов.Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата и оплакивающую его мать, был установлен в Афинах на проспекте Сингру в 2005 году. Памятник посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах.Государственный переворот на Украине произошел в 2014 году во время председательства Греции в Евросоюзе, тогдашний министр иностранных дел Греции Эвангелос Венизелос стал первым европейским политиком, посетившим Украину и легализовавшим новый режим, пришедший к власти после госпереворота.Греция принимала на лечение неонацистов и военных, раненных во время так называемой антитеррористической операции против жителей Донецкой и Луганской народных республик. В Греции в Управлении специальных операций Генштаба проходили обучение украинские военные. Последний по времени выпуск состоялся в ноябре 2021 года.После начала российской спецоперации премьер Греции Кириакос Мицотакис немедленно отправил оружие киевскому режиму.В последние дни появляется все больше угроз в адрес русских и русскоязычных жителей Греции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кириакос мицотакис, эвангелос венизелос, россия, луганская народная республика, европа, евросоюз, греция