https://ria.ru/20220226/latviya-1775255815.html
В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности
В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 26.02.2022
В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности
Глава минюста Латвии назвал угрозой национальной безопасности памятник воинам-освободителям в Риге. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:49
2022-02-26T14:49
2022-02-26T14:49
в мире
рига
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РИГА, 26 фев – РИА Новости. Глава минюста Латвии назвал угрозой национальной безопасности памятник воинам-освободителям в Риге."Памятнику оккупации не место в центре Риги и он представляет угрозу национальной безопасности. Символы империи зла не должны находиться в сердце столицы", - говорится в сообщении министра в Twitter.Ранее неизвестные вандалы облили памятник синей и желтой краской, а также оставили надпись "Слава Украине".Ежегодно тысячи людей собираются у памятника освободителям, чтобы отметить День Победы.
https://ria.ru/20220226/latviya-1775248561.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рига
В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности
Глава минюста Латвии назвал памятник воинам-освободителям в Риге угрозой нацбезопасности