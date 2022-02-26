https://ria.ru/20220226/latviya-1775255815.html

В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности

В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 26.02.2022

В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности

Глава минюста Латвии назвал угрозой национальной безопасности памятник воинам-освободителям в Риге. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:49

2022-02-26T14:49

2022-02-26T14:49

в мире

рига

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РИГА, 26 фев – РИА Новости. Глава минюста Латвии назвал угрозой национальной безопасности памятник воинам-освободителям в Риге."Памятнику оккупации не место в центре Риги и он представляет угрозу национальной безопасности. Символы империи зла не должны находиться в сердце столицы", - говорится в сообщении министра в Twitter.Ранее неизвестные вандалы облили памятник синей и желтой краской, а также оставили надпись "Слава Украине".Ежегодно тысячи людей собираются у памятника освободителям, чтобы отметить День Победы.

https://ria.ru/20220226/latviya-1775248561.html

рига

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, рига