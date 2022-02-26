Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/latviya-1775255815.html
В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности
В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 26.02.2022
В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности
Глава минюста Латвии назвал угрозой национальной безопасности памятник воинам-освободителям в Риге. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:49
2022-02-26T14:49
в мире
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731568240_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_98f2b6d56a7026ccc9b0a5034fb74f01.jpg
РИГА, 26 фев – РИА Новости. Глава минюста Латвии назвал угрозой национальной безопасности памятник воинам-освободителям в Риге."Памятнику оккупации не место в центре Риги и он представляет угрозу национальной безопасности. Символы империи зла не должны находиться в сердце столицы", - говорится в сообщении министра в Twitter.Ранее неизвестные вандалы облили памятник синей и желтой краской, а также оставили надпись "Слава Украине".Ежегодно тысячи людей собираются у памятника освободителям, чтобы отметить День Победы.
https://ria.ru/20220226/latviya-1775248561.html
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731568240_98:0:819:541_1920x0_80_0_0_ba1a256e5e9049b309a2abec1735efb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рига
14:49 26.02.2022
 
В Латвии назвали памятник воинам-освободителям угрозой нацбезопасности

Глава минюста Латвии назвал памятник воинам-освободителям в Риге угрозой нацбезопасности

© Sputnik / Sergey MelkonovПолиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге
Полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Sergey Melkonov
Полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИГА, 26 фев – РИА Новости. Глава минюста Латвии назвал угрозой национальной безопасности памятник воинам-освободителям в Риге.
"Памятнику оккупации не место в центре Риги и он представляет угрозу национальной безопасности. Символы империи зла не должны находиться в сердце столицы", - говорится в сообщении министра в Twitter.
Ранее неизвестные вандалы облили памятник синей и желтой краской, а также оставили надпись "Слава Украине".
Ежегодно тысячи людей собираются у памятника освободителям, чтобы отметить День Победы.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:54
Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреРига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала