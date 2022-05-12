13:11 12.05.2022 (обновлено: 16:58 12.05.2022)
Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги
Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги
© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
© Sputnik
Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Латвийские депутаты приняли закон, прекращающий действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, следует из сообщения на портале парламента Латвии.
"Сейм Латвии во втором, окончательном чтении проголосовал за признанный срочным законопроект, останавливающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений и памятников", — говорится в публикации.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Власти Латвии перед Днем Победы развернули мощную антироссийскую кампанию, которая возымела обратный эффект. Девятого мая к памятнику освободителям Риги пришло огромное количество людей с цветами. На следующий день рано утром городские власти решили сгрести принесенные букеты трактором.
Однако уже 11 мая к монументу пришло еще больше жителей Риги, которые вновь принесли цветы и зажгли свечи. Как заявил российский посол Михаил Ванин, власти Латвии "испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям".
Снос советских памятников противоречит соглашению между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года. В статье 13 документа указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики".
Начиная с 1990-х латвийские радикалы пытаются уничтожить монумент освободителям Риги, возведенный в 1985 году в память всех погибших за латвийскую столицу. В 1997-м, в частности, двое латвийских националистов, пытаясь подорвать скульптуры, погибли от собственной бомбы. В 2012 году с предложением снести памятник выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. В 2019-м один из депутатов сейма предложил "демонтировать" памятник психологически: переименовать его и дополнить "поясняющими табличками, отражающими исторический контекст", а парк вокруг "переделать в соответствии с довоенной планировкой".
Вместе с этим в Латвии каждый год проходят шествия легионеров СС — организации, которую Нюрнбергский трибунал признал преступной. Участники надевают нацистские награды и символику, к ним присоединяются депутаты и чиновники. Эти шествия осуждают многие страны, в том числе Россия.