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Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 12.05.2022
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Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги
Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 12.05.2022
Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги
Латвийские депутаты приняли закон, прекращающий действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, следует из... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:11
2022-05-12T16:58
день победы
латвия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Латвийские депутаты приняли закон, прекращающий действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, следует из сообщения на портале парламента Латвии.Речь идет о статье 13 соглашения с Россией от 1994 года. Приостановка ее действия позволяет создать правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги. За поправки проголосовали 70 депутатов, 18 — против, воздержавшихся не было.Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.Власти Латвии перед Днем Победы развернули мощную антироссийскую кампанию, которая возымела обратный эффект. Девятого мая к памятнику освободителям Риги пришло огромное количество людей с цветами. На следующий день рано утром городские власти решили сгрести принесенные букеты трактором.Однако уже 11 мая к монументу пришло еще больше жителей Риги, которые вновь принесли цветы и зажгли свечи. Как заявил российский посол Михаил Ванин, власти Латвии "испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям".Снос советских памятников противоречит соглашению между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года. В статье 13 документа указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики".Начиная с 1990-х латвийские радикалы пытаются уничтожить монумент освободителям Риги, возведенный в 1985 году в память всех погибших за латвийскую столицу. В 1997-м, в частности, двое латвийских националистов, пытаясь подорвать скульптуры, погибли от собственной бомбы. В 2012 году с предложением снести памятник выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. В 2019-м один из депутатов сейма предложил "демонтировать" памятник психологически: переименовать его и дополнить "поясняющими табличками, отражающими исторический контекст", а парк вокруг "переделать в соответствии с довоенной планировкой".Вместе с этим в Латвии каждый год проходят шествия легионеров СС — организации, которую Нюрнбергский трибунал признал преступной. Участники надевают нацистские награды и символику, к ним присоединяются депутаты и чиновники. Эти шествия осуждают многие страны, в том числе Россия.
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Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику Освободителям
У памятника Освободителям Риги дежурят бойцы спецбатальона по особым заданиям. Полиция закрыла доступ к монументу, расположенному в городском парке Победы. На сайте рижской полиции сообщается, что такое решение принято, чтобы “не допустить угрозы общественной безопасности, жизни людей, здоровья, имущества, а также пресечь возможные провокации и обострения, а также максимально пресечь нарушения". 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, возложенные к памятнику Освободителям в День Победы. Позднее жители вновь стали приносить цветы и свечи к монументу.
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день победы, латвия
13:11 12.05.2022 (обновлено: 16:58 12.05.2022)
 
Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги

Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги

© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Латвийские депутаты приняли закон, прекращающий действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, следует из сообщения на портале парламента Латвии.

"Сейм Латвии во втором, окончательном чтении проголосовал за признанный срочным законопроект, останавливающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений и памятников", — говорится в публикации.

Речь идет о статье 13 соглашения с Россией от 1994 года. Приостановка ее действия позволяет создать правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги. За поправки проголосовали 70 депутатов, 18 — против, воздержавшихся не было.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Власти Латвии перед Днем Победы развернули мощную антироссийскую кампанию, которая возымела обратный эффект. Девятого мая к памятнику освободителям Риги пришло огромное количество людей с цветами. На следующий день рано утром городские власти решили сгрести принесенные букеты трактором.
Однако уже 11 мая к монументу пришло еще больше жителей Риги, которые вновь принесли цветы и зажгли свечи. Как заявил российский посол Михаил Ванин, власти Латвии "испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям".
Снос советских памятников противоречит соглашению между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года. В статье 13 документа указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики".
Начиная с 1990-х латвийские радикалы пытаются уничтожить монумент освободителям Риги, возведенный в 1985 году в память всех погибших за латвийскую столицу. В 1997-м, в частности, двое латвийских националистов, пытаясь подорвать скульптуры, погибли от собственной бомбы. В 2012 году с предложением снести памятник выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. В 2019-м один из депутатов сейма предложил "демонтировать" памятник психологически: переименовать его и дополнить "поясняющими табличками, отражающими исторический контекст", а парк вокруг "переделать в соответствии с довоенной планировкой".
Вместе с этим в Латвии каждый год проходят шествия легионеров СС — организации, которую Нюрнбергский трибунал признал преступной. Участники надевают нацистские награды и символику, к ним присоединяются депутаты и чиновники. Эти шествия осуждают многие страны, в том числе Россия.
Памятник освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 14:27
Жители Риги вновь принесли цветы к памятнику освободителям
 
День ПобедыЛатвия
 
 
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