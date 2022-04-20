https://ria.ru/20220420/polsha-1784494657.html

В Польше сносят три памятника советским солдатам

В Польше сносят три памятника советским солдатам - РИА Новости, 20.04.2022

В Польше сносят три памятника советским солдатам

Три памятника советским солдатам сносят в Польше в среду, сообщает Институт национальной памяти Польши (IPN). РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:38

2022-04-20T14:38

2022-04-20T14:48

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ссср

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ВАРШАВА, 20 апр - РИА Новости. Три памятника советским солдатам сносят в Польше в среду, сообщает Институт национальной памяти Польши (IPN)."Демонтаж памятника, посвященного Красной Армии, с участием президента IPN доктора Кароля Навроцкого состоится в Седльце (Великопольское воеводство)", - говорится в сообщении. При этом IPN транслирует процесс демонтажа этого памятника на своем интернет-сайте. Памятник разрушают с помощью тяжелой строительной техники. Предварительно его облили красной краской."Я призываю местные органы власти удалить из общественного пространства все имена и символы, которые все еще поминают людей, организации, события или даты, символизирующие коммунизм. Настало время наверстать упущенное в этой области", - заявил Навроцкий, присутствующий во время демонтажа памятника.IPN информирует, что в среду будут снесены еще два памятника советским солдатам – в Мендзыблоци Великопольского воеводства и Гончарско Нижнесилезского воеводства.Памятник красноармейцу в Седльце был воздвигнут сразу после окончания Второй мировой войны. Первоначально он находился в другом месте, где были похоронены 130 солдат Красной армии. Позже захоронение было перенесено на военное кладбище, а памятник переместили на пересечение улиц Збоншыньской и Новый Свят. Центральная часть памятника в Мендзыблоци представляет собой гранитный валун, размещенный на пьедестале из каменных блоков. На памятники указано, что он воздвигнут в честь 99 солдат Войска польского и 9 солдатам Советской армии, погибших в конце января 1945 года во время освобождения Злотова. На памятнике в селе Гончарско, в гмине Субботка, - надпись "Вечная слава героям, павшим за честь и независимость советской родины".Ранее сообщалось, что польские власти хотят уничтожить 60 памятников советским солдатам.За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А российский президент заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20220416/pamyatniki-1783869831.html

https://ria.ru/20220331/polsha-1781022956.html

https://ria.ru/20220322/rumyniya-1779464507.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, вторая мировая война (1939-1945), ссср