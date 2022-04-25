https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785277432.html

В Литве осквернили еще один памятник советским воинам

В Литве осквернили еще один памятник советским воинам - РИА Новости, 25.04.2022

В Литве осквернили еще один памятник советским воинам

Памятник советским воинам был облит краской в Вилкавишском районе Литвы, сообщает в ежедневной сводке департамент литовской полиции. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:38

2022-04-25T11:38

2022-04-25T11:39

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Памятник советским воинам был облит краской в Вилкавишском районе Литвы, сообщает в ежедневной сводке департамент литовской полиции."В деревне Жалёйи Вилкавишского района замечены облитые синей и желтой краской памятник и памятная табличка погибшим советским солдатам. Начато досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 312 УК Литвы (о разрушении или осквернении могилы, памятника или другого общественно почетного места)", - говорится в сообщении.Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить "черный список" объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.Посольство РФ в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/oskvernenie-1785081105.html

https://ria.ru/20220421/germaniya-1784788280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, литва, россия, украина, вторая мировая война (1939-1945)