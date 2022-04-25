11:38 25.04.2022 (обновлено: 11:39 25.04.2022)
В Литве осквернили еще один памятник советским воинам
Памятник советским воинам в деревне Жалейи Вилкавишского района Литвы облили краской
Полиция Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Памятник советским воинам был облит краской в Вилкавишском районе Литвы, сообщает в ежедневной сводке департамент литовской полиции.
"В деревне Жалёйи Вилкавишского района замечены облитые синей и желтой краской памятник и памятная табличка погибшим советским солдатам. Начато досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 312 УК Литвы (о разрушении или осквернении могилы, памятника или другого общественно почетного места)", - говорится в сообщении.
23 апреля, 14:20В Литве облили краской памятник советским воинам
Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить "черный список" объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.
Посольство РФ в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.