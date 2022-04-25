Рейтинг@Mail.ru
В Литве осквернили еще один памятник советским воинам - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785277432.html
В Литве осквернили еще один памятник советским воинам
В Литве осквернили еще один памятник советским воинам - РИА Новости, 25.04.2022
В Литве осквернили еще один памятник советским воинам
Памятник советским воинам был облит краской в Вилкавишском районе Литвы, сообщает в ежедневной сводке департамент литовской полиции. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:38
2022-04-25T11:39
в мире
владимир путин
литва
россия
украина
вторая мировая война (1939-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/50/1560965024_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_2addb417ffacf803c2a80019cf47c50a.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Памятник советским воинам был облит краской в Вилкавишском районе Литвы, сообщает в ежедневной сводке департамент литовской полиции."В деревне Жалёйи Вилкавишского района замечены облитые синей и желтой краской памятник и памятная табличка погибшим советским солдатам. Начато досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 312 УК Литвы (о разрушении или осквернении могилы, памятника или другого общественно почетного места)", - говорится в сообщении.Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить "черный список" объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.Посольство РФ в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/oskvernenie-1785081105.html
https://ria.ru/20220421/germaniya-1784788280.html
литва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/50/1560965024_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_e714b698bdb8424e7bc810d8f0aefc2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, литва, россия, украина, вторая мировая война (1939-1945)
11:38 25.04.2022 (обновлено: 11:39 25.04.2022)
 
В Литве осквернили еще один памятник советским воинам

Памятник советским воинам в деревне Жалейи Вилкавишского района Литвы облили краской

© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Памятник советским воинам был облит краской в Вилкавишском районе Литвы, сообщает в ежедневной сводке департамент литовской полиции.
"В деревне Жалёйи Вилкавишского района замечены облитые синей и желтой краской памятник и памятная табличка погибшим советским солдатам. Начато досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 312 УК Литвы (о разрушении или осквернении могилы, памятника или другого общественно почетного места)", - говорится в сообщении.
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 14:20
В Литве облили краской памятник советским воинам
Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить "черный список" объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.
Посольство РФ в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вход в мемориальный комплекс воинам Советской армии в парке Шёнхольцер-Хайде в административном округе Берлина Панкове - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 19:23
Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники
 
В миреВладимир ПутинЛитваРоссияУкраинаВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала