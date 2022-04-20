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Расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США

Расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США - РИА Новости, 20.04.2022

Расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США

Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T06:29

2022-04-20T06:29

2022-04-20T06:29

справки

джулиан ассанж

wikileaks

сша

интерпол

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Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В августе 2010 года Ассанж приехал в Швецию, когда им заинтересовались американские власти. В Швеции Ассанж намеревался получить каким-либо образом защиту себе и сайту. В том же месяце в Швеции началось следствие против Ассанжа по заявлению двух женщин – 25 и 35 лет. Они сообщили полиции, что якобы пострадали от сексуальных притязаний Джулиана Ассанжа. Ассанж был допрошен сразу же после заявления пострадавших и не признал себя виновным в каком-либо сексуальном насилии. Предварительное расследование было прекращено, однако вскоре вновь возобновилось.В ноябре 2010 года суд в Стокгольме выдал ордер на арест Ассанжа по обвинениям в изнасилованиях и домогательствах. 20 ноября он был объявлен Интерполом в международный розыск. 7 декабря Ассанж был арестован лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок. 16 декабря Лондонский Высокий суд выпустил Джулиана Ассанжа из тюрьмы под залог в 240 тысяч фунтов на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции. 24 февраля 2011 года британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию. Затем последовал ряд неуспешных для основателя WikiLeaks апелляций. С июня 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора. С приходом к власти в Эквадоре нового проамериканского президента Ленина Морено Ассанжа начали всячески притеснять, а 11 апреля 2019 года ему было отказано в дипломатическом убежище. Как заявил эквадорский президент Лениа Морено "из-за неоднократных нарушений международных конвенций и протокола (о пребывании – ред.)". В июле 2021 года Ассанж был лишен гражданства Эквадора. 11 апреля 2019 года полиция Лондона арестовала Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. Позднее лондонская полиция заявила, что Джулиан Ассанж арестован также по запросу властей США, в соответствии с ордером на экстрадицию. По заявлению американского Минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) с целью взлома компьютеров минобороны США для получения доступа к секретной информации. Позднее стало известно, что власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Минюст уточнил, что США обвиняют Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации. Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений. В день ареста Джулиан Ассанж был доставлен в Вестминстерский магистратский суд в британской столице. Суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог, а также обязал США представить все документы по экстрадиции Ассанжа до 12 июня. Ассанж обвинения в отказе сдаться полиции не признал. 1 мая суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. 2 мая в Вестминстерском магистратском суде прошло первое заседание, касающееся запроса о выдаче США Ассанжа. До конца 2019 года состоялось еще несколько технический слушаний. В них Ассанж участвовал по видеосвязи. Он не давал показаний, ему задавался лишь один вопрос – может ли он подтвердить свои имя и дату рождения. В феврале 2020 года в суде начались слушания, на которых адвокаты изложили правозащитные и гуманитарные соображения против экстрадиции. Они заключались в утверждениях о том, что опубликовавший похищенную информацию Ассанж является журналистом, а журналистика не должна преследоваться. Также адвокаты на каждом заседании говорили о слабом здоровье своего клиента и невозможности его полноценного участия в процессе из-за карантина. Защита жаловалась на то, что с марта у нее нет быстрого и постоянного очного доступа к основателю Wikileaks из-за введенных в тюрьме карантинных ограничений. Вместе с тем на вопросы судьи о том, обладают ли адвокаты всеми полномочиями по представлению подзащитного в суде, защитники ответили утвердительно и подтвердили, что Ассанж передал им все полномочия для этого. В конце апреля 2020 года слушания были отложены в связи с распространением коронавируса. В июне 2020 года Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous. Заключение не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года, однако расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее. Минюст США в качестве ключевого свидетеля привлек бывшего информатор ФБР Сигурдура Тордарсона, который был приговорен к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию. В июне 2021 года стало известно, что Тордарсон, признался в даче ложных показаний.Как сообщила исландская газета Stundin, опубликовавшая интервью с Тордарсоном, согласно документам суда Ассанж при помощи последнего хотел провести хакерские взломы в Исландии, в том числе направленные против парламентариев. Тордарсон в интервью сообщил, что Ассанж не просил его взламывать телефоны политиков. Теперь он утверждает, что получил файлы, на которых якобы содержались записи разговоров парламентариев, от неизвестного источника, который предложил поделиться этими данными с Ассанжем. По данным издания, Тордарсон не проверял содержимое файлов и не знает, что на них находилось.Свидетель также рассказал изданию, что по собственной инициативе предоставил Ассанжу доступ к правительственному сайту с информацией о передвижении полицейских автомобилей, хотя Ассанж об этом не просил. Тордарсон имел доступ к сайту, так как был добровольцем в спасательных службах. 7 сентября 2020 года в Центральном уголовном суде Лондона начались слушания по существу по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks. 4 января 2021 года судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Оглашая вердикт, судья заявила, что, по сути, состояние здоровья обвиняемого – единственная причина отказа. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли. 6 января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Джулиана Ассанжа под залог. Отказ мотивировали тем, что прежде Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов. После этого представители правительства США подали апелляцию.В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд после предварительных слушаний 11 августа позволил американской стороне оспорить решение по пяти различным аспектам, в том числе и заключение о психологическом состоянии Ассанжа. 27 октября Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию Джулиана Ассанжа. Слушание ограничивалось вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа, когда сочла, что возможная высылка не соответствует психическому состоянию заключенного. Представитель американской стороны адвокат Джеймс Льюис озвучил на суде гарантии, которые якобы готов дать Вашингтон в случае положительного решения по экстрадиции Ассанжа.Власти США пообещали предоставлять обвиняемому любую медицинскую помощь, обязались не допускать одиночного заключения основателя WikiLeaks и помещения его в тюрьму строгого режима ADX Florence (штат Колорадо).Кроме того, США пообещали Ассанжу предоставить возможность отбывать наказание в Австралии, откуда он родом. Однако защита Ассанжа сомневается, что Соединенные Штаты действительно будут выполнять предоставленные гарантии.10 декабря Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.Суд постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил. 14 марта Верховный суд Великобритании отказал Джулиану Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США. Ожидается, что Вестминстерский магистратский суд 20 апреля выдаст ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Затем ордер направят на утверждение главе МВД. В мае 2017 года прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Однако после ареста Джулиана Ассанжа в Лондоне оно было возобновлено. 19 ноября 2019 года стало известно, что власти Швеции прекратили расследование по делу Джулиана Ассанжа об изнасиловании. Прокурор Ева-Мари Перссон заявила, что в ходе дополнительного разбирательства, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, джулиан ассанж, wikileaks, сша, интерпол