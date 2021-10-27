https://ria.ru/20211027/assanzh-1756465954.html

Суд в Лондоне приступил к рассмотрению апелляции США по экстрадиции Ассанжа

Суд в Лондоне приступил к рассмотрению апелляции США по экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 27.10.2021

Суд в Лондоне приступил к рассмотрению апелляции США по экстрадиции Ассанжа

Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:50

2021-10-27T12:50

2021-10-27T13:10

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

лондон

эквадор

швеция

великобритания

джулиан ассанж

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ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20211025/assanzh-1756161349.html

сша

лондон

эквадор

швеция

великобритания

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, швеция, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks