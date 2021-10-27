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Суд в Лондоне приступил к рассмотрению апелляции США по экстрадиции Ассанжа
Суд в Лондоне приступил к рассмотрению апелляции США по экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 27.10.2021
Суд в Лондоне приступил к рассмотрению апелляции США по экстрадиции Ассанжа
Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:50
2021-10-27T13:10
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
лондон
эквадор
швеция
великобритания
джулиан ассанж
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ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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сша
лондон
эквадор
швеция
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, швеция, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks
12:50 27.10.2021 (обновлено: 13:10 27.10.2021)
 
Суд в Лондоне приступил к рассмотрению апелляции США по экстрадиции Ассанжа

Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США по экстрадиции Ассанжа

© REUTERS / Hannah McKayАкция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Hannah McKay
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ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 16:25
Главред Wikileaks допустил, что Ассанж попросит убежища в России
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАЛондонЭквадорШвецияВеликобританияДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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