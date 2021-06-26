https://ria.ru/20210626/assanzh-1738751334.html

Свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний

Свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний - РИА Новости, 26.06.2021

Свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний

Один из ключевых свидетелей обвинения по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, гражданин Исландии Сигурдур Тордарсон, признался в даче ложных... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T19:20

2021-06-26T19:20

2021-06-26T19:20

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джулиан ассанж

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Один из ключевых свидетелей обвинения по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, гражданин Исландии Сигурдур Тордарсон, признался в даче ложных показаний.Как сообщает исландская газета Stundin, опубликовавшая интервью с Тордарсоном, согласно документам суда Ассанж при помощи последнего хотел провести хакерские взломы в Исландии, в том числе направленные против парламентариев.Тордарсон в интервью сообщил, что Ассанж не просил его взламывать телефоны политиков. Теперь он утверждает, что получил файлы, на которых якобы содержались записи разговоров парламентариев, от неизвестного источника, который предложил поделиться этими данными с Ассанжем, пишет газета. По данным издания, Тордарсон не проверял содержимое файлов и не знает, что на них находилось.Свидетель также рассказал изданию, что по собственной инициативе предоставил Ассанжу доступ к правительственному сайту с информацией о передвижении полицейских автомобилей, хотя Ассанж об этом не просил. Тордарсон имел доступ к сайту, так как был добровольцем в спасательных службах, поясняет издание.Ранее сообщалось, что минюст США в 2019 году подготовил новые обвинения против Ассанжа, в качестве ключевого свидетеля привлечен бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон, который был приговорен к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html

https://ria.ru/20210419/volodin-1728874077.html

швеция

эквадор

сша

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фбр, wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, сша, в мире