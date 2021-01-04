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Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США
Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США
Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:01
2021-01-04T18:35
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
wikileaks
джулиан ассанж
сша
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ЛОНДОН, 4 янв — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Оглашая вердикт, судья заявила, что, по сути, состояние здоровья обвиняемого — единственная причина отказа. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли.Деятельность обвиняемого, как считает Барайтсер, выходила за рамки журналистики, так как он добывал информацию через хакерство. Суд не счел аргументом для отказа в экстрадиции и наличие маленьких детей.Адвокаты американской стороны оспорят позицию Центрального уголовного суда Лондона. Решение по поводу освобождения Ассанжа под залог примут в среду.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя WikiLeaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.
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Кадры митинга в поддержку Ассанжа в США
Участники митинга в поддержку Ассанжа ликованием встретили отказ лондонского суда экстрадировать основателя Wikileaks в США.
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, wikileaks, джулиан ассанж, сша, в мире

Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США

14:01 04.01.2021 (обновлено: 18:35 04.01.2021)
 
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ЛОНДОН, 4 янв — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Я учла, что к нему в США могут быть применены особые административные меры, предполагающие серьезную изоляцию. Она может негативно сказаться на психологическом здоровье Ассанжа", — сказала Барайтсер.
Оглашая вердикт, судья заявила, что, по сути, состояние здоровья обвиняемого — единственная причина отказа. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли.
Деятельность обвиняемого, как считает Барайтсер, выходила за рамки журналистики, так как он добывал информацию через хакерство. Суд не счел аргументом для отказа в экстрадиции и наличие маленьких детей.
Адвокаты американской стороны оспорят позицию Центрального уголовного суда Лондона. Решение по поводу освобождения Ассанжа под залог примут в среду.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 00:16
Уголовное дело Джулиана Ассанжа
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.
В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя WikiLeaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.
 
Дело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжСШАВ мире
 
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