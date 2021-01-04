https://ria.ru/20210104/assanzh-1591962884.html
Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США
Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США
Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:01
2021-01-04T14:01
2021-01-04T18:35
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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джулиан ассанж
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ЛОНДОН, 4 янв — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Оглашая вердикт, судья заявила, что, по сути, состояние здоровья обвиняемого — единственная причина отказа. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли.Деятельность обвиняемого, как считает Барайтсер, выходила за рамки журналистики, так как он добывал информацию через хакерство. Суд не счел аргументом для отказа в экстрадиции и наличие маленьких детей.Адвокаты американской стороны оспорят позицию Центрального уголовного суда Лондона. Решение по поводу освобождения Ассанжа под залог примут в среду.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя WikiLeaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.
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Кадры митинга в поддержку Ассанжа в США
Участники митинга в поддержку Ассанжа ликованием встретили отказ лондонского суда экстрадировать основателя Wikileaks в США.
2021-01-04T14:01
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, wikileaks, джулиан ассанж, сша, в мире
ЛОНДОН, 4 янв — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов.
Судья Центрального уголовного суда Лондона
Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
.
"Я учла, что к нему в США могут быть применены особые административные меры, предполагающие серьезную изоляцию. Она может негативно сказаться на психологическом здоровье Ассанжа", — сказала Барайтсер.
Оглашая вердикт, судья заявила, что, по сути, состояние здоровья обвиняемого — единственная причина отказа. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли.
Деятельность обвиняемого, как считает Барайтсер, выходила за рамки журналистики, так как он добывал информацию через хакерство. Суд не счел аргументом для отказа в экстрадиции и наличие маленьких детей.
Адвокаты американской стороны оспорят позицию Центрального уголовного суда Лондона. Решение по поводу освобождения Ассанжа под залог примут в среду.
Ассанж, обвиненный в Швеции
в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора
в Лондоне, опасаясь экстрадиции.
В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае. Вскоре после этого власти США
предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя WikiLeaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека
, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.