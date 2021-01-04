https://ria.ru/20210104/assanzh-1591962884.html

Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США

Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T14:01

2021-01-04T14:01

2021-01-04T18:35

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

wikileaks

джулиан ассанж

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591970602_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_dd78a1b5d1b2c3e4e1f8c8ae5181ca90.jpg

ЛОНДОН, 4 янв — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Оглашая вердикт, судья заявила, что, по сути, состояние здоровья обвиняемого — единственная причина отказа. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли.Деятельность обвиняемого, как считает Барайтсер, выходила за рамки журналистики, так как он добывал информацию через хакерство. Суд не счел аргументом для отказа в экстрадиции и наличие маленьких детей.Адвокаты американской стороны оспорят позицию Центрального уголовного суда Лондона. Решение по поводу освобождения Ассанжа под залог примут в среду.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя WikiLeaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.

https://ria.ru/20210104/assanzh-1590702779.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры митинга в поддержку Ассанжа в США Участники митинга в поддержку Ассанжа ликованием встретили отказ лондонского суда экстрадировать основателя Wikileaks в США. 2021-01-04T14:01 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, wikileaks, джулиан ассанж, сша, в мире