https://ria.ru/20220402/assanzh-1781462153.html

Стала известна дата вынесения решения по экстрадиции Ассанжа в США

Стала известна дата вынесения решения по экстрадиции Ассанжа в США - РИА Новости, 02.04.2022

Стала известна дата вынесения решения по экстрадиции Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд 20 апреля выдаст ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:25

2022-04-02T16:25

2022-04-02T16:38

в мире

джулиан ассанж

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию

wikileaks

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ЛОНДОН, 2 апр - РИА Новости. Вестминстерский магистратский суд 20 апреля выдаст ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США."Следующее слушание: Вестминстерский магистратский суд, 20 апреля... Судья выдаст ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Ордер затем направят на утверждение (главе МВД) Прити Пател", - говорится в сообщении WikiLeaks в соцсетях.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.

https://ria.ru/20220205/assanzh-1771191146.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, wikileaks