Юристы Ассанжа прокомментировали новые обвинения

ЛОНДОН, 29 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Юристы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа удивлены новыми обвинениями, предъявленными их клиенту в США, заявил адвокат подсудимого Марк Саммерс.
Федеральное большое жюри в США 25 июня вынесло второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous. Заключение не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года, однако расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее.
"Мы были удивлены временем, в которое это было сделано. Это может нарушить сроки рассмотрения дела", - сказал Саммерс, выступая в понедельник во время очередных административных слушаний в магистратском суде лондонского района Вестминстер.
По его словам, защита узнала о новых обвинениях из СМИ.
В понедельник судья Ванесса Барайтсер вынесла решение о том, что основные слушания по экстрадиции Ассанжа, назначенные на 7 сентября, пройдут в центральном уголовном суде Лондона - Олд Бейли. На слушаниях, состоявшихся в режиме телефонной конференции и продлившихся несколько минут, защита вновь заявила об опасении за состояние здоровья клиента и заявила, что судебный психолог не может получить к нему доступ.
Сам Ассанж уже почти три месяца не появлялся в суде, даже по видеосвязи. Защита утверждает, что из-за болезни легких основатель Wikileaks рискует заразиться COVID-19 и перенести заболевание с тяжелыми последствиями. Адвокаты ранее заявляли, что по рекомендации врачей Ассанж не может присутствовать даже в непроветриваемой комнате для видеосвязи с судом. Также защита заявляет, что не может получить полный доступ к подзащитному из-за карантинных мер. При этом на прежних заседаниях юристы говорили, что Ассанж передал им все полномочия представлять его на процессе.
Ранее суд определил даты представления документов к слушаниям по экстрадиции по существу: 25 августа для защиты и 1 сентября для обвинения. Также обвинение должно до 31 июля представить полный доклад о состоянии психического здоровья подсудимого.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Основные слушания по вопросу о его экстрадиции в США возобновятся 7 сентября.