Юристы Ассанжа прокомментировали новые обвинения

"Мы были удивлены временем, в которое это было сделано. Это может нарушить сроки рассмотрения дела", - сказал Саммерс, выступая в понедельник во время очередных административных слушаний в магистратском суде лондонского района Вестминстер.

Сам Ассанж уже почти три месяца не появлялся в суде, даже по видеосвязи. Защита утверждает, что из-за болезни легких основатель Wikileaks рискует заразиться COVID-19 и перенести заболевание с тяжелыми последствиями. Адвокаты ранее заявляли, что по рекомендации врачей Ассанж не может присутствовать даже в непроветриваемой комнате для видеосвязи с судом. Также защита заявляет, что не может получить полный доступ к подзащитному из-за карантинных мер. При этом на прежних заседаниях юристы говорили, что Ассанж передал им все полномочия представлять его на процессе.