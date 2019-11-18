Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T14:04Z
https://ria.ru/20191118/1561065744.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155321/40/1553214001_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8e212b16da28fbf24b2afb07053a8323.jpg
РИА Новости

Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей

13:41 18.11.2019 (обновлено: 14:04 18.11.2019)
287
© AFP 2019 / Tolga AkmenОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде. 1 мая 2019
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде. 1 мая 2019
© AFP 2019 / Tolga Akmen
ЛОНДОН, 18 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Суд в Лондоне оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря, передает корреспондент РИА Новости.
Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США прошли в магистратском суде лондонского округа Вестминстер. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы, где содержится по приговору о нарушении условий выхода под залог.
Ассанж был одет в голубой джемпер и светлые брюки. Он был небрит и во время слушаний был в очках. Подсудимый со скучающим видом слушал выступления сторон и слова судьи.
Суд попросил подтвердить имя и дату рождения Ассанжа, судья напомнила, что сегодняшние слушания являются необходимой административной процедурой в делах по экстрадиции, когда подсудимый должен появляться в суде не реже одного раза в 28 дней.
"Господин Ассанж, вы предстали сегодня перед судом в рамках обязательной процедуры. Если у сторон нет дополнительных заявлений, то мы будем следовать уже утвержденному графику. Следующие технические слушания назначены на 19 декабря, слушания-консультации по процедуре рассмотрения дела пройдут 13 декабря", - сказала судья.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
9 ноября, 06:17
Отец Ассанжа заявил, что его сыну в тюрьме грозит смерть
В технических слушаниях Ассанж будет участвовать по видеосвязи, отметила судья. Он не будет давать показаний, ему будет задаваться лишь один вопрос - может ли он подтвердить свои имя и дату рождения.
Адвокат Ассанжа Гарет Пирс заявила, что Ассанж плохо себя чувствует, не имеет доступа к компьютеру и попросила смягчить условия содержания. Судья ответила, что не располагает юрисдикцией для этого и отклонила просьбу.
Сегодняшние слушания продлились четыре минуты.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Офис телеканала RT в Москве
13:17Акценты
Сначала они прогоняют Ассанжа, потом отключают RTНациональная кабельная сеть Эквадора в минувшую пятницу отключила телеканал RT от вещания. Отключение произошло без предварительного уведомления и объяснения причин.
000043
Обсудить 0
Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияЛондонСШАВ мире
Рекомендуем
Логотип телеканала RT
RT ждет объяснения причин отключения канала от вещания в Эквадоре
Перекрытая дорога в австрийской провинции Зальцбург. 18 ноября 2019
В Австрии непогода привела к блокировке дорог на юге и западе
Испытания ракеты класса земля-земля Шахин - 1 в Пакистане
Пакистан успешно испытал ракету "Шахин-1"
Национальная полиция Испании
В Испании грузовик с 52 мигрантами прорвался через границу анклава Сеута
Здание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости
Глава Каталонии отказался выполнять приказ ЦИК, назвав его незаконным
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Маас в ходе визита на Украину обсудит подготовку "нормандского саммита"
Антон Цветков
Эксперт заявил о необходимости отмены декриминализации домашнего насилия
Здание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости
Защита главы Каталонии потребовала отменить суд по делу о неподчинении ЦИК
Протест в Тегеране
В ходе беспорядков в Иране погибли несколько правоохранителей
Картину Боттичелли Мадонна делла Лоджиа привезли во Владивосток
Эрмитаж застраховал картину Боттичелли на три миллиона евро
Патриарх Александрийский Феодор II
Кипрский архиерей не поддержал поминовение Епифания патриархом Александрии
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
АТА: российские туристы не отказывались от туров в Венецию из-за наводнения
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех кораблей
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
Изабель Юппер на Берлинале-2012
Изабель Юппер получит премию за вклад в кинематограф на фестивале в Индии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
Лента новостейМолния