Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей

ЛОНДОН, 18 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Суд в Лондоне оставил под стражей основателя Wikileaks Суд в Лондоне оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа , следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря, передает корреспондент РИА Новости.

Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США прошли в магистратском суде лондонского округа Вестминстер. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы, где содержится по приговору о нарушении условий выхода под залог.

Ассанж был одет в голубой джемпер и светлые брюки. Он был небрит и во время слушаний был в очках. Подсудимый со скучающим видом слушал выступления сторон и слова судьи.

Суд попросил подтвердить имя и дату рождения Ассанжа, судья напомнила, что сегодняшние слушания являются необходимой административной процедурой в делах по экстрадиции, когда подсудимый должен появляться в суде не реже одного раза в 28 дней.

"Господин Ассанж, вы предстали сегодня перед судом в рамках обязательной процедуры. Если у сторон нет дополнительных заявлений, то мы будем следовать уже утвержденному графику. Следующие технические слушания назначены на 19 декабря, слушания-консультации по процедуре рассмотрения дела пройдут 13 декабря", - сказала судья.

В технических слушаниях Ассанж будет участвовать по видеосвязи, отметила судья. Он не будет давать показаний, ему будет задаваться лишь один вопрос - может ли он подтвердить свои имя и дату рождения.

Адвокат Ассанжа Гарет Пирс заявила, что Ассанж плохо себя чувствует, не имеет доступа к компьютеру и попросила смягчить условия содержания. Судья ответила, что не располагает юрисдикцией для этого и отклонила просьбу.

Сегодняшние слушания продлились четыре минуты.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.