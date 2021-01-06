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Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог
Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог
Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:28
2021-01-06T15:50
wikileaks
швеция
эквадор
лондон
джулиан ассанж
великобритания
сша
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
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ЛОНДОН, 6 янв — РИА Новости, Мария Табак, Наталья Копылова. Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции.Отказ мотивировали тем, что прежде Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов. Она напомнила, что Ассанж, укрывшись в посольстве Эквадора, однажды уже подвел тех, кто поручился за него, отдал большие деньги и потерял залог. По мнению судьи, основатель WikiLeaks имеет все необходимые связи для организации побега.По словам адвоката стороны обвинения Клэр Доббин, австралиец располагает достаточной поддержкой влиятельных людей и правительств ряда стран, не стеснен в средствах и готов на все, лишь бы избежать экстрадиции в США.Адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд, в свою очередь, отметил, что вынесенное решение "все меняет", поскольку Ассанж теперь больше верит в судебную систему Англии. Он подчеркнул, что в течение многих месяцев подзащитного удерживали в тюрьме лишь на основании наличия запроса об экстрадиции и что пребывание в пенитенциарном учреждении негативно влияет на психическое здоровье клиента.Защита основателя WikiLeaks назвала решение Барайтсер "необъяснимым", поскольку "та же судья отказала в экстрадиции по гуманитарным причинам, чему она сама противоречит этим решением".В нем отмечается, что судья "могла бы назначить другую серию мер", которые устранили бы риски, так как "в свободе, на которую имеет право господин Ассанж, не следует отказывать с точки зрения гуманности".Защита предлагала поместить Ассанжа под домашний арест с электронным браслетом, однако, по мнению судьи, этих мер было бы недостаточно, потому что в прошлый раз условия выхода под залог были также строгими, но это не помешало основателю WikiLeaks их нарушить.Четвертого января Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне
Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне
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wikileaks, швеция, эквадор, лондон, джулиан ассанж, великобритания, сша, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире

Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

14:28 06.01.2021 (обновлено: 15:50 06.01.2021)
 
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ЛОНДОН, 6 янв — РИА Новости, Мария Табак, Наталья Копылова. Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции.
Отказ мотивировали тем, что прежде Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов.

"У США должна быть возможность оспорить мое решение, а если Ассанж сбежит, то американская сторона такой возможности лишится. Кроме того, условия в тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с условиями, которые могут ожидать Ассанжа в американской тюрьме и которые послужили причиной моего предыдущего решения", — пояснила судья Ванесса Барайтсер.

Она напомнила, что Ассанж, укрывшись в посольстве Эквадора, однажды уже подвел тех, кто поручился за него, отдал большие деньги и потерял залог. По мнению судьи, основатель WikiLeaks имеет все необходимые связи для организации побега.
По словам адвоката стороны обвинения Клэр Доббин, австралиец располагает достаточной поддержкой влиятельных людей и правительств ряда стран, не стеснен в средствах и готов на все, лишь бы избежать экстрадиции в США.
Адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд, в свою очередь, отметил, что вынесенное решение "все меняет", поскольку Ассанж теперь больше верит в судебную систему Англии. Он подчеркнул, что в течение многих месяцев подзащитного удерживали в тюрьме лишь на основании наличия запроса об экстрадиции и что пребывание в пенитенциарном учреждении негативно влияет на психическое здоровье клиента.
Защита основателя WikiLeaks назвала решение Барайтсер "необъяснимым", поскольку "та же судья отказала в экстрадиции по гуманитарным причинам, чему она сама противоречит этим решением".

"Прецедент, на который она ссылается, не имеет оснований <…> и не может теперь использоваться для ухудшения его положения", — говорится в заявлении защиты.

В нем отмечается, что судья "могла бы назначить другую серию мер", которые устранили бы риски, так как "в свободе, на которую имеет право господин Ассанж, не следует отказывать с точки зрения гуманности".
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Защита предлагала поместить Ассанжа под домашний арест с электронным браслетом, однако, по мнению судьи, этих мер было бы недостаточно, потому что в прошлый раз условия выхода под залог были также строгими, но это не помешало основателю WikiLeaks их нарушить.
Четвертого января Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.
Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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