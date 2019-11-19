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РИА Новости

В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

16:05 19.11.2019 (обновлено: 16:49 19.11.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 19 ноя — РИА Новости. В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.

"В ходе дополнительного разбирательства, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам", — уточнила она на пресс-конференции.

Прокурор добавила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на то, что случилось.
Основателя WikiLeaks обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2010 году. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, этим летом в Стокгольме объявили, что в любом случае не будут добиваться экстрадиции.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
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Пока Ассанж ждет американского правосудия, в Британии его пытают
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Баннер с изображением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне, Великобритания. 11 апреля 2019
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"Величайшее предательство". Что сделают с Ассанжем
Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы, а суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Соединенные Штаты.
В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".
В понедельник суд в Лондоне оставил основателя WikiLeaks под стражей, технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. 11 апреля 2019
12 апреля, 08:00
Месть разоблаченных. За что на самом деле наказывают Ассанжа
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Джулиан АссанжДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаWikiLeaksШвецияВ мире
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