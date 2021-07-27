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Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства - РИА Новости, 27.07.2021
Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
Эквадорское правосудие признало на прошлой неделе недействительным гражданство этой страны, предоставленное основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, и... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T03:33
2021-07-27T03:33
wikileaks
джулиан ассанж
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кито
сша
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КИТО, 27 июл - РИА Новости. Эквадорское правосудие признало на прошлой неделе недействительным гражданство этой страны, предоставленное основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, и официально уведомило об этом защиту активиста в понедельник, сообщил РИА Новости его адвокат Карлос Поведа.Решение суда подлежит обжалованию через так называемые горизонтальные апелляции для расширения и разъяснения, а также окончательную апелляцию в кассационной инстанции, в слушаниях должен принимать участие адвокат Ассанжа.Письмо о натурализации от правительства Эквадора Ассанж получил в декабре 2017 года, скрываясь в посольстве этой страны в Лондоне. 10 апреля 2019 года, накануне его выдачи британской полиции, министерство иностранных дел опубликовало документ, признающий письмо о натурализации Ассанжа "наносящим ущерб административным актом".Решение Административного суда по спору о лишении Ассанжа гражданства было основано на отчете Управления национального контролера, в котором говорится о процедурных нарушениях и несоответствии критериям предоставления гражданства.По словам адвоката, это лишь предположения, а Управление финансового контролера действовало с явными политическими интересами - обвинение не сумело подтвердить ни одно из заявленных нарушений и не предоставило доказательств. Поведа также отметил нарушения по ходу процесса, которые затрудняли действия защиты."С первого слушания мы заявляли, что Джулиана привлекли к суду не по закону, документы должны быть переведены, потому что у него английский язык... Сам я узнал о судебном процессе, когда зашел на сайт суда", - сказал Поведа.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20210712/assanzh-1740873673.html
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wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, кито, сша, в мире
03:33 27.07.2021
 
Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства

Эквадорский суд лишил основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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КИТО, 27 июл - РИА Новости. Эквадорское правосудие признало на прошлой неделе недействительным гражданство этой страны, предоставленное основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, и официально уведомило об этом защиту активиста в понедельник, сообщил РИА Новости его адвокат Карлос Поведа.

"Судьи административного суда согласились с аргументами министерства иностранных дел и объявили недействительным письмо о натурализации, выданное Джулиану Ассанжу. Уведомление пришло нам сегодня (в понедельник - ред.)", - сказал Поведа.

Решение суда подлежит обжалованию через так называемые горизонтальные апелляции для расширения и разъяснения, а также окончательную апелляцию в кассационной инстанции, в слушаниях должен принимать участие адвокат Ассанжа.
Письмо о натурализации от правительства Эквадора Ассанж получил в декабре 2017 года, скрываясь в посольстве этой страны в Лондоне. 10 апреля 2019 года, накануне его выдачи британской полиции, министерство иностранных дел опубликовало документ, признающий письмо о натурализации Ассанжа "наносящим ущерб административным актом".
Решение Административного суда по спору о лишении Ассанжа гражданства было основано на отчете Управления национального контролера, в котором говорится о процедурных нарушениях и несоответствии критериям предоставления гражданства.
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По словам адвоката, это лишь предположения, а Управление финансового контролера действовало с явными политическими интересами - обвинение не сумело подтвердить ни одно из заявленных нарушений и не предоставило доказательств. Поведа также отметил нарушения по ходу процесса, которые затрудняли действия защиты.
"С первого слушания мы заявляли, что Джулиана привлекли к суду не по закону, документы должны быть переведены, потому что у него английский язык... Сам я узнал о судебном процессе, когда зашел на сайт суда", - сказал Поведа.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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Биография Джулиана Ассанжа
 
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