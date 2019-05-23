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РИА Новости

США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам

23 мая, 23:11
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© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже, сообщил Dow Jones.
Минюст уточнил, что США обвиняют Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации. Ранее его обвиняли в сговоре с целью компьютерного взлома.
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Теперь Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений.

"В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное ранее), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что "фактические приговоры за федеральные преступления, как правило, меньше, чем максимальные наказания".

Дело Ассанжа

Ордер на задержание и экстрадицию основателя WikiLeaks США направили Британии в декабре прошлого года. В Лондоне Ассанж 1 мая был приговорен к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США.
Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.
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СШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
Популярные комментарии
Лучше бы он попросился в наше посольство.
23 мая, 23:13
валера удовиченко
3710001
Жалко Джулиана Ассанжа, Настоящий мужик.
23 мая, 23:27
Blade 1
2502001
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