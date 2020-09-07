https://ria.ru/20200907/assanzh-1576870116.html

Ассанжа повторно арестовали в связи с новым запросом властей США

Основатель сайта разоблачений Wikileaks Джулиан Ассанж, удерживаемый в тюрьме Белмарш с апреля 2019 года, в понедельник был повторно арестован в связи с... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:58

2020-09-07T12:58

2020-09-07T13:01

wikileaks

джулиан ассанж

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<strong>ЛОНДОН, 7 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Основатель сайта разоблачений <a href="http://ria.ru/organization_WikiLeaks/" target="_blank" data-auto="true">Wikileaks</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиан Ассанж</a>, удерживаемый в тюрьме Белмарш с апреля 2019 года, в понедельник был повторно арестован в связи с повторным запросом генпрокуратуры <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о его экстрадиции.Запрос был сделан американскими властями за три недели до начала основных слушаний, стартовавших в понедельник в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли. В самом запросе содержатся уже предъявленные обвинения. Адвокаты Ассанжа заявили, что это может увеличить срок рассмотрения дела.Сам обвиняемый заявил, что ознакомился с сутью запроса, на формальный вопрос о том, согласен ли он на экстрадицию, ответил отрицательно.Ассанж, обвиненный в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Слушания в Олд-Бэйли продлятся от трех до четырех недель, вердикт, как ожидается, будет вынесен позднее в письменной форме.В феврале 2020 года в магистратском суде лондонского района Вестминстер прошли предварительные слушания, на которых адвокаты изложили правозащитные и гуманитарные соображения против экстрадиции. Они заключались в утверждениях о том, что опубликовавший похищенную информацию Ассанж является журналистом, а журналистика не должна преследоваться. Также адвокаты на каждом заседании говорили о слабом здоровье своего клиента и невозможности его полноценного участия в процессе из-за карантина. Защита жаловалась на то, что у нее нет с марта быстрого и постоянного очного доступа к основателю Wikileaks из-за введенных в тюрьме карантинных ограничений. Вместе с тем на вопросы судьи о том, обладают ли адвокаты всеми полномочиями по представлению подзащитного в суде, защитники ответили утвердительно и подтвердили, что Ассанж передал им все полномочия для этого.

https://ria.ru/20200727/1574987338.html

https://ria.ru/20200722/1574719736.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, лондон, сша, в мире