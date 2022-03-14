https://ria.ru/20220314/assanzh-1778154595.html

Лондон отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США, сообщил WikiLeaks

Лондон отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США, сообщил WikiLeaks - РИА Новости, 14.03.2022

Лондон отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США, сообщил WikiLeaks

Верховный суд Великобритании отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США, теперь дело переходит к главе МВД Британии Прити... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:22

2022-03-14T20:22

2022-03-14T20:22

в мире

эквадор

лондон

сша

джулиан ассанж

великобритания

верховный суд великобритании

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ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Верховный суд Великобритании отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США, теперь дело переходит к главе МВД Британии Прити Пател, сообщает ресурс WikiLeaks."Верховный суд Великобритании отказал в разрешении обжаловать экстрадицию Ассанжа. Теперь дело переходит к министру внутренних дел Британии Прити Пател, чтобы санкционировать экстрадицию", - написала организация в Twitter.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20220205/assanzh-1771191146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, эквадор, лондон, сша, джулиан ассанж, великобритания, верховный суд великобритании