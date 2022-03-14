Лондон отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США, сообщил WikiLeaks
WikiLeaks: верховный суд Великобритании отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Верховный суд Великобритании отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США, теперь дело переходит к главе МВД Британии Прити Пател, сообщает ресурс WikiLeaks.
"Верховный суд Великобритании отказал в разрешении обжаловать экстрадицию Ассанжа. Теперь дело переходит к министру внутренних дел Британии Прити Пател, чтобы санкционировать экстрадицию", - написала организация в Twitter.
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.