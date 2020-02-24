Ассанж появился в лондонском суде на слушаниях по экстрадиции в США

ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости, Мария Табак. Основатель Wikileaks Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж появился в лондонском суде в первый день слушаний по его экстрадиции в США , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ассанж, здоровье которого, по словам адвокатов, серьезно подорвано сначала многолетним пребыванием в стенах посольства Эквадора, а потом тюремным заключением, в понедельник выглядит довольно хорошо, одет в светло-серый костюм и гладко выбрит.

В начале слушаний он подтвердил свое имя и свой возраст.

Данный этап слушаний продлится неделю, в течение которой стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.

Параллельно защита основателя сайта WikiLeaks работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.