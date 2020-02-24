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Ассанж появился в лондонском суде на слушаниях по экстрадиции в США
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РИА Новости

Ассанж появился в лондонском суде на слушаниях по экстрадиции в США

14:13 24.02.2020
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
© РИА Новости / Ruptly
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости, Мария Табак. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж появился в лондонском суде в первый день слушаний по его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ассанж, здоровье которого, по словам адвокатов, серьезно подорвано сначала многолетним пребыванием в стенах посольства Эквадора, а потом тюремным заключением, в понедельник выглядит довольно хорошо, одет в светло-серый костюм и гладко выбрит.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда
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Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне
В начале слушаний он подтвердил свое имя и свой возраст.
Данный этап слушаний продлится неделю, в течение которой стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Вчера, 15:34
В ОБСЕ призвали Великобританию не экстрадировать Ассанжа в США
Параллельно защита основателя сайта WikiLeaks работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
20 февраля, 22:41
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WikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияЭквадорЛондонСШАВ мире
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