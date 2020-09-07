https://ria.ru/20200907/assanzh-1576873156.html

Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне

Несколько десятков сторонников основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа собрались у лондонского суда, чтобы поддержать его на процессе по делу об экстрадиции в... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:34

2020-09-07T13:34

2020-09-07T13:34

wikileaks

джулиан ассанж

швеция

эквадор

лондон

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 7 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Несколько десятков сторонников основателя <a href="http://ria.ru/organization_WikiLeaks/" target="_blank" data-auto="true">Wikileaks</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> собрались у лондонского суда, чтобы поддержать его на процессе по делу об экстрадиции в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Слушания по существу на процессе по делу об экстрадиции Ассанжа начались в понедельник в Центральном уголовном суде <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>. Они должны продолжаться не менее трех недель, однако в августе США подали второй запрос на выдачу Ассанжа из Британии. Защита заявила, что процесс из-за этого может затянуться до поздней осени.Митинг начался после 09:00 по местному времени (11:00 мск), на нем собрались те, кто постоянно участвует в таких акциях, а также несколько новых групп молодых людей, которые играли на барабанах, громко пели, танцевали и скандировали лозунги в поддержку Ассанжа. Мужчина средних лет припарковал недалеко от входа в здание суда микроавтобус, выдвинул из багажного отделения платформу и начал играть на стоящем на ней розовом пианино. Расположившаяся рядом группа молодых людей в повязках на лицах с надписью "правда" показывала пантомиму.В воздух собравшиеся подняли воздушный шар с лозунгом "Не экстрадируйте Ассанжа!", некоторые участники митинга были одеты в карнавальные костюмы, у многих были в руках плакаты, призывавшие отказаться от выдачи основателя Wikileaks и не наказывать за распространение информации. За акцией с интересом наблюдали работающие в соседних офисах люди. Полиция не препятствовала собравшимся. Журналистов у суда собралось почти столько же, сколько и митингующих."Британия хочет стать лакеем США, выдавая Ассанжа за то, что он рассказал миру правду о смертельных преступлениях, незаконных убийствах и многократных нарушениях прав человека. Вы хотите выдать человека, который сказал правду - информатора, который хотел сделать мир лучше", - сказал РИА Новости пожилой житель Лондона, стоявший в стороне от основной группы митингующих, соблюдая социальную дистанцию и надевший маску.Участница протеста по имени Стефани сказала, что пришла выразить свою гражданскую позицию."Я считаю, что закон следует соблюдать всегда и везде. Да, я согласна с вами - суд должен тщательно изучить дело и услышать доводы обеих сторон. Но в данном случае речь идет не о краже информации, а всего лишь о ее публикации в интересах человечества. Он (Ассанж), возможно, нарушил какие-то правила, но он не опасный преступник, его нельзя осуждать на смертную казнь. Его нельзя выдавать в страну, где его могут казнить. Вот почему я и мои друзья сегодня здесь", - рассказала 26-летняя собеседница агентства.Митинг завершился примерно через 30 минут после начала слушаний (12:30 мск), часть его участников осталась у суда, часть разошлись по центральным улицам.Ассанж, обвиненный в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20200907/assanzh-1576870116.html

https://ria.ru/20200722/1574719736.html

https://ria.ru/20200604/1572476850.html

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швеция

эквадор

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, лондон, в мире