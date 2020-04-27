Суд отложил слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

ЛОНДОН, 27 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Слушания по делу об экстрадиции основателя Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложены до ноября в связи с распространением коронавируса, постановила судья магистратского суда района Вестминстер Ванесса Барайтсер.

В понедельник адвокаты представили дополнительные доводы для переноса даты слушаний. Ранее, 7 апреля, они также просили отложить процесс, но судья не согласилась с ними. Стороны участвовали в заседании по телефонной связи. Слушания об экстрадиции Ассанжа по существу должны были начаться 18 мая с возможным продолжением в середине июля.

"Мне объяснили, что нет причин полагать, что подготовка к слушаниям с участием свидетелей может быть проведена дистанционно. Дистанционное участие сторон неприемлемо. Следует отменить предстоящие (18 мая – ред.) слушания и назначить новую дату... Трехнедельные слушания могут быть проведены после 2 ноября. Это самая ранняя дата", - сказала, вынося вердикт, судья Барайтсер.

Она полностью приостановила рассмотрение дела до 4 мая, чтобы адвокаты Ассанжа и представители США , требующих выдачи подсудимого, могли согласовать между собой сроки слушаний.

Рассматривать дело об экстрадиции планировалось в суде при тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж. В этой тюрьме зафиксировано несколько случаев коронавируса, двое заключенных скончались. Адвокаты утверждают, что у Ассанжа больные легкие и он с большой степенью вероятности может тяжело заболеть в случае заражения COVID-19.

Сам Ассанж не участвовал в сегодняшних слушаниях из-за состояния здоровья, как и в прошлом заседании. Адвокаты подсудимого несколько раз заявляли, что опасаются за состояние здоровья клиента и боятся, что во время конвоирования в комнату для видеоконференции с судом он может заразиться коронавирусом.

"Мы не можем встречаться с подзащитным, а проведение видеоконференций опасно с медицинской точки зрения. За исключением кратких телефонных звонков, у нас нет прямого доступа к Ассанжу уже в течение месяца... Мы не можем получить необходимый доступ к нему для подготовки к процессу, мы не можем получить от него надлежащие инструкции", - сказал, выступая в суде, адвокат основателя WikiLeaks Эдвард Фицджеральд.

Судья, оглашая решение, заявила, что не согласна с адвокатом и не считает зал для видеоконференций с судом в тюрьме опасным для Ассанжа. Но она согласилась с тем, что организовать выступления свидетелей, часть которых находятся за границей, дистанционно невозможно.

Фицджеральд изначально предлагал отложить слушания до сентября, когда можно будет назначить даты заседаний и организовать выступления свидетелей.

Адвокаты, представляющие интересы правительства США на суде по экстрадиции, ранее заявляли, что согласны с идеей переноса рассмотрения дела.