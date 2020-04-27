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2020-04-27T13:41
https://ria.ru/20200427/1570626264.html
Суд отложил слушания по делу об экстрадиции Ассанжа
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РИА Новости

Суд отложил слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

13:12 27.04.2020 (обновлено: 13:41 27.04.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложены до ноября в связи с распространением коронавируса, постановила судья магистратского суда района Вестминстер Ванесса Барайтсер.
В понедельник адвокаты представили дополнительные доводы для переноса даты слушаний. Ранее, 7 апреля, они также просили отложить процесс, но судья не согласилась с ними. Стороны участвовали в заседании по телефонной связи. Слушания об экстрадиции Ассанжа по существу должны были начаться 18 мая с возможным продолжением в середине июля.
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"Мне объяснили, что нет причин полагать, что подготовка к слушаниям с участием свидетелей может быть проведена дистанционно. Дистанционное участие сторон неприемлемо. Следует отменить предстоящие (18 мая – ред.) слушания и назначить новую дату... Трехнедельные слушания могут быть проведены после 2 ноября. Это самая ранняя дата", - сказала, вынося вердикт, судья Барайтсер.
Она полностью приостановила рассмотрение дела до 4 мая, чтобы адвокаты Ассанжа и представители США, требующих выдачи подсудимого, могли согласовать между собой сроки слушаний.
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Рассматривать дело об экстрадиции планировалось в суде при тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж. В этой тюрьме зафиксировано несколько случаев коронавируса, двое заключенных скончались. Адвокаты утверждают, что у Ассанжа больные легкие и он с большой степенью вероятности может тяжело заболеть в случае заражения COVID-19.
Сам Ассанж не участвовал в сегодняшних слушаниях из-за состояния здоровья, как и в прошлом заседании. Адвокаты подсудимого несколько раз заявляли, что опасаются за состояние здоровья клиента и боятся, что во время конвоирования в комнату для видеоконференции с судом он может заразиться коронавирусом.
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"Мы не можем встречаться с подзащитным, а проведение видеоконференций опасно с медицинской точки зрения. За исключением кратких телефонных звонков, у нас нет прямого доступа к Ассанжу уже в течение месяца... Мы не можем получить необходимый доступ к нему для подготовки к процессу, мы не можем получить от него надлежащие инструкции", - сказал, выступая в суде, адвокат основателя WikiLeaks Эдвард Фицджеральд.
Судья, оглашая решение, заявила, что не согласна с адвокатом и не считает зал для видеоконференций с судом в тюрьме опасным для Ассанжа. Но она согласилась с тем, что организовать выступления свидетелей, часть которых находятся за границей, дистанционно невозможно.
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Фицджеральд изначально предлагал отложить слушания до сентября, когда можно будет назначить даты заседаний и организовать выступления свидетелей.
Адвокаты, представляющие интересы правительства США на суде по экстрадиции, ранее заявляли, что согласны с идеей переноса рассмотрения дела.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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WikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
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