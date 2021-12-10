https://ria.ru/20211210/assanzh-1763111613.html
Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 10.12.2021
Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:24
2021-12-10T13:24
2021-12-10T18:42
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
джулиан ассанж
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Слушание ограничивалось вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа, когда сочла, что возможная высылка не соответствует психическому состоянию заключенного.В документе отмечается, что британскую сторону устроили гарантии, предоставленные американцами. В частности, США пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.В начале января судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой. Помимо этого, она сочла, что условия в британской тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с тем, что Ассанжа ожидает в Соединенных Штатах.Тем не менее магистратский суд Вестминстера не отпустил основателя WikiLeaks под залог, поскольку он уже нарушал условия выхода. Ассанжа оставили в заключении, чтобы у США была возможность оспорить решение об отказе в экстрадиции.Дело основателя WikiLeaksДжулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке. В мае 2019-го американский Минюст перечислил 18 пунктов предъявленных ему обвинений, в их числе был заговор с целью взломать правительственные компьютеры и нарушение закона о шпионаже.Основателя Wikileaks обвиняли также в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны, например имен агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии.Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что британский МИД не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Однако статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы.Если вину основателя WikiLeaks докажут, в тюрьме он проведет до 175 лет. При этом в июне 2020-го были выдвинуты новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous.
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Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне
Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне, где сегодня было оглашено решение по его экстрадиции в США.
2021-12-10T13:24
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, джулиан ассанж
13:24 10.12.2021 (обновлено: 18:42 10.12.2021)
Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Высокий суд Лондона
удовлетворил апелляцию Вашингтона
на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
в США
.
Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня.
Слушание ограничивалось вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа, когда сочла, что возможная высылка не соответствует психическому состоянию заключенного.
"Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США", — говорится в заключении. При этом Ассанж останется под стражей.
В документе отмечается, что британскую сторону устроили гарантии, предоставленные американцами. В частности, США пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию
.
В начале января судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой. Помимо этого, она сочла, что условия в британской тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с тем, что Ассанжа ожидает в Соединенных Штатах.
Тем не менее магистратский суд Вестминстера не отпустил основателя WikiLeaks под залог, поскольку он уже нарушал условия выхода. Ассанжа оставили в заключении, чтобы у США была возможность оспорить решение об отказе в экстрадиции.
Дело основателя WikiLeaks
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке
. В мае 2019-го американский Минюст перечислил 18 пунктов предъявленных ему обвинений, в их числе был заговор с целью взломать правительственные компьютеры и нарушение закона о шпионаже.
Основателя Wikileaks обвиняли также в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны, например имен агентов, работающих в Иране
, Китае
и Сирии
.
Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что британский МИД не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Однако статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
Если вину основателя WikiLeaks докажут, в тюрьме он проведет до 175 лет. При этом в июне 2020-го были выдвинуты новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous
.