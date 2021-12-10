https://ria.ru/20211210/assanzh-1763111613.html

Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 10.12.2021

Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:24

2021-12-10T13:24

2021-12-10T18:42

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

джулиан ассанж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763143945_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d85423119145a89bb9c849e09219d8b3.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Слушание ограничивалось вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа, когда сочла, что возможная высылка не соответствует психическому состоянию заключенного.В документе отмечается, что британскую сторону устроили гарантии, предоставленные американцами. В частности, США пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.В начале января судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой. Помимо этого, она сочла, что условия в британской тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с тем, что Ассанжа ожидает в Соединенных Штатах.Тем не менее магистратский суд Вестминстера не отпустил основателя WikiLeaks под залог, поскольку он уже нарушал условия выхода. Ассанжа оставили в заключении, чтобы у США была возможность оспорить решение об отказе в экстрадиции.Дело основателя WikiLeaksДжулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке. В мае 2019-го американский Минюст перечислил 18 пунктов предъявленных ему обвинений, в их числе был заговор с целью взломать правительственные компьютеры и нарушение закона о шпионаже.Основателя Wikileaks обвиняли также в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны, например имен агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии.Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что британский МИД не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Однако статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы.Если вину основателя WikiLeaks докажут, в тюрьме он проведет до 175 лет. При этом в июне 2020-го были выдвинуты новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous.

https://ria.ru/20210104/assanzh-1590702779.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне, где сегодня было оглашено решение по его экстрадиции в США. 2021-12-10T13:24 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, джулиан ассанж