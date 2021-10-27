Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/assanzh-1756546221.html
США заявили, что вероятность суицида — не повод для отказа выдать Ассанжа
США заявили, что вероятность суицида — не повод для отказа выдать Ассанжа - РИА Новости, 27.10.2021
США заявили, что вероятность суицида — не повод для отказа выдать Ассанжа
Представители правительства США в лондонском суде оспаривают, что вероятность суицида является основанием для того, чтобы отказать в экстрадиции основателя... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:57
2021-10-27T17:57
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
лондон
эквадор
джулиан ассанж
wikileaks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/66/1559676657_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_20b78d75bace16363c152d07c2b154ed.jpg
ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Представители правительства США в лондонском суде оспаривают, что вероятность суицида является основанием для того, чтобы отказать в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Штаты, считают это абсолютной спекуляцией и утверждают, что Ассанж достаточно здоров для того, чтобы участвовать в судебных разбирательствах.В среду Высокий суд Лондона приступил к двухдневному рассмотрению апелляции правительства США на решение британского суда запретить экстрадицию Ассанжа в США. В ходе слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.По сути, единственным основанием для решения об отказе в экстрадиции тогда стало психологическое состояние Ассанжа. По мнению британской судьи, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли, и он может обойти меры безопасности, если захочет совершить самоубийство. После этого представители правительства США, как и ожидалось, подали апелляцию. В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд после предварительных слушаний 11 августа позволил американской стороне оспорить решение по пяти различным аспектам, в том числе и заключение о психологическом состоянии Ассанжа."Ассанж не попадает в категорию психически больных лиц, которые не в состоянии сопротивляться позыву совершить суицид. Предположение защиты о том, что это может произойти в будущем, - абсолютная спекуляция", - следует из текста апелляции американской стороны.В своей жалобе американская сторона утверждает, что подход британской судьи представляет собой риск "награждения беглецов за их бегство" и расходится с подходом суда к внутренним разбирательствам.Адвокаты, представляющие интересы США, настаивают на том, что в случае внутреннего разбирательства в Великобритании суд никогда бы не решил, что лицо, обвиняемое в совершении таких серьезных преступлений, как Ассанж, не может находиться на скамье подсудимых, потому что может совершить суицид.Американская сторона утверждает, что судья не запросила проведения специального теста, который устанавливает, находится ли человек в таком психологическом состоянии, что не может сопротивляться импульсу совершить самоубийство."Окружной судья не подала заявку на проведение этого теста, она просто решила, что суицидальные импульсы Ассанжа являются следствием его психического состояния, а не добровольным актом. Обвиняемый в настоящее время не находится в таком психологическом состоянии, которое препятствует его экстрадиции. Он достаточно здоров, чтобы участвовать в судебных разбирательствах", - считает американская сторона.Адвокаты с американской стороны также обращают внимание на то, что Ассанж ранее не делал серьезных попыток нанести вред своему здоровью и не страдал психическими расстройствами, которые мешали ему принимать рациональные решения."Почему у него может возникнуть такая болезнь? Почему страна, запрашивающая экстрадицию, не будет в состоянии справиться с риском возникновения такого заболевания, и почему запрашивающая экстрадицию страна не сможет справиться с риском суицида? Суд должен провести полную оценку того, насколько это мешает экстрадиции… Суд должен принять апелляцию, что окружной судья была неправа в своем подходе. Судья допустила ошибку в оценке психического состояния здоровья Ассанжа", - считает американская сторона.Сам Ассанж, который содержится в тюрьме максимально строго режима Белмарш, участвует в слушаниях по видеосвязи. В начале разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20211027/assanzh-1756468585.html
https://ria.ru/20211027/assanzh-1756463774.html
сша
лондон
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/66/1559676657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdf3d555306e8b34c7877fb64e5a26cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks
17:57 27.10.2021
 
США заявили, что вероятность суицида — не повод для отказа выдать Ассанжа

США оспаривают, что вероятность суицида служит основанием для отказа в экстрадиции Ассанжа

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Представители правительства США в лондонском суде оспаривают, что вероятность суицида является основанием для того, чтобы отказать в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Штаты, считают это абсолютной спекуляцией и утверждают, что Ассанж достаточно здоров для того, чтобы участвовать в судебных разбирательствах.
В среду Высокий суд Лондона приступил к двухдневному рассмотрению апелляции правительства США на решение британского суда запретить экстрадицию Ассанжа в США. В ходе слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.
По сути, единственным основанием для решения об отказе в экстрадиции тогда стало психологическое состояние Ассанжа. По мнению британской судьи, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли, и он может обойти меры безопасности, если захочет совершить самоубийство. После этого представители правительства США, как и ожидалось, подали апелляцию. В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд после предварительных слушаний 11 августа позволил американской стороне оспорить решение по пяти различным аспектам, в том числе и заключение о психологическом состоянии Ассанжа.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 13:01
США пообещали не подвергать Ассанжа "особым административным мерам"
"Ассанж не попадает в категорию психически больных лиц, которые не в состоянии сопротивляться позыву совершить суицид. Предположение защиты о том, что это может произойти в будущем, - абсолютная спекуляция", - следует из текста апелляции американской стороны.
В своей жалобе американская сторона утверждает, что подход британской судьи представляет собой риск "награждения беглецов за их бегство" и расходится с подходом суда к внутренним разбирательствам.
Адвокаты, представляющие интересы США, настаивают на том, что в случае внутреннего разбирательства в Великобритании суд никогда бы не решил, что лицо, обвиняемое в совершении таких серьезных преступлений, как Ассанж, не может находиться на скамье подсудимых, потому что может совершить суицид.
Американская сторона утверждает, что судья не запросила проведения специального теста, который устанавливает, находится ли человек в таком психологическом состоянии, что не может сопротивляться импульсу совершить самоубийство.
"Окружной судья не подала заявку на проведение этого теста, она просто решила, что суицидальные импульсы Ассанжа являются следствием его психического состояния, а не добровольным актом. Обвиняемый в настоящее время не находится в таком психологическом состоянии, которое препятствует его экстрадиции. Он достаточно здоров, чтобы участвовать в судебных разбирательствах", - считает американская сторона.
Адвокаты с американской стороны также обращают внимание на то, что Ассанж ранее не делал серьезных попыток нанести вред своему здоровью и не страдал психическими расстройствами, которые мешали ему принимать рациональные решения.
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 12:44
Гарантии при экстрадиции Ассанжа ничего не стоят, заявил главред WikiLeaks
"Почему у него может возникнуть такая болезнь? Почему страна, запрашивающая экстрадицию, не будет в состоянии справиться с риском возникновения такого заболевания, и почему запрашивающая экстрадицию страна не сможет справиться с риском суицида? Суд должен провести полную оценку того, насколько это мешает экстрадиции… Суд должен принять апелляцию, что окружной судья была неправа в своем подходе. Судья допустила ошибку в оценке психического состояния здоровья Ассанжа", - считает американская сторона.
Сам Ассанж, который содержится в тюрьме максимально строго режима Белмарш, участвует в слушаниях по видеосвязи. В начале разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАЛондонЭквадорДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
02:02На Тайване подтвердили присутствие американских военных
02:00В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пике
01:41Посол Украины в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar
Лента новостейМолния
Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегомНа Тайване подтвердили присутствие американских военных В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пикеПосол Украины в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar