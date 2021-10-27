https://ria.ru/20211027/assanzh-1756546221.html

США заявили, что вероятность суицида — не повод для отказа выдать Ассанжа

США заявили, что вероятность суицида — не повод для отказа выдать Ассанжа - РИА Новости, 27.10.2021

США заявили, что вероятность суицида — не повод для отказа выдать Ассанжа

Представители правительства США в лондонском суде оспаривают, что вероятность суицида является основанием для того, чтобы отказать в экстрадиции основателя... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:57

2021-10-27T17:57

2021-10-27T17:57

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

лондон

эквадор

джулиан ассанж

wikileaks

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/66/1559676657_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_20b78d75bace16363c152d07c2b154ed.jpg

ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Представители правительства США в лондонском суде оспаривают, что вероятность суицида является основанием для того, чтобы отказать в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Штаты, считают это абсолютной спекуляцией и утверждают, что Ассанж достаточно здоров для того, чтобы участвовать в судебных разбирательствах.В среду Высокий суд Лондона приступил к двухдневному рассмотрению апелляции правительства США на решение британского суда запретить экстрадицию Ассанжа в США. В ходе слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.По сути, единственным основанием для решения об отказе в экстрадиции тогда стало психологическое состояние Ассанжа. По мнению британской судьи, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли, и он может обойти меры безопасности, если захочет совершить самоубийство. После этого представители правительства США, как и ожидалось, подали апелляцию. В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд после предварительных слушаний 11 августа позволил американской стороне оспорить решение по пяти различным аспектам, в том числе и заключение о психологическом состоянии Ассанжа."Ассанж не попадает в категорию психически больных лиц, которые не в состоянии сопротивляться позыву совершить суицид. Предположение защиты о том, что это может произойти в будущем, - абсолютная спекуляция", - следует из текста апелляции американской стороны.В своей жалобе американская сторона утверждает, что подход британской судьи представляет собой риск "награждения беглецов за их бегство" и расходится с подходом суда к внутренним разбирательствам.Адвокаты, представляющие интересы США, настаивают на том, что в случае внутреннего разбирательства в Великобритании суд никогда бы не решил, что лицо, обвиняемое в совершении таких серьезных преступлений, как Ассанж, не может находиться на скамье подсудимых, потому что может совершить суицид.Американская сторона утверждает, что судья не запросила проведения специального теста, который устанавливает, находится ли человек в таком психологическом состоянии, что не может сопротивляться импульсу совершить самоубийство."Окружной судья не подала заявку на проведение этого теста, она просто решила, что суицидальные импульсы Ассанжа являются следствием его психического состояния, а не добровольным актом. Обвиняемый в настоящее время не находится в таком психологическом состоянии, которое препятствует его экстрадиции. Он достаточно здоров, чтобы участвовать в судебных разбирательствах", - считает американская сторона.Адвокаты с американской стороны также обращают внимание на то, что Ассанж ранее не делал серьезных попыток нанести вред своему здоровью и не страдал психическими расстройствами, которые мешали ему принимать рациональные решения."Почему у него может возникнуть такая болезнь? Почему страна, запрашивающая экстрадицию, не будет в состоянии справиться с риском возникновения такого заболевания, и почему запрашивающая экстрадицию страна не сможет справиться с риском суицида? Суд должен провести полную оценку того, насколько это мешает экстрадиции… Суд должен принять апелляцию, что окружной судья была неправа в своем подходе. Судья допустила ошибку в оценке психического состояния здоровья Ассанжа", - считает американская сторона.Сам Ассанж, который содержится в тюрьме максимально строго режима Белмарш, участвует в слушаниях по видеосвязи. В начале разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756468585.html

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756463774.html

сша

лондон

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks