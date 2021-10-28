https://ria.ru/20211028/assanzh-1756635732.html

"Я здесь потому, что это угроза журналистике": акция в поддержку Ассанжа

"Я здесь потому, что это угроза журналистике": акция в поддержку Ассанжа - РИА Новости, 28.10.2021

"Я здесь потому, что это угроза журналистике": акция в поддержку Ассанжа

В день, когда Высокий суд Лондона начал рассматривать апелляцию США по делу о выдаче Джулиана Ассанжа, сторонники основателя Wikileaks вышли на митинг в его... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:40

2021-10-28T12:40

2021-10-28T14:37

фото

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

лондон

джулиан ассанж

высокий суд лондона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756471858_0:125:3124:1882_1920x0_80_0_0_0ca92dbaa5935ac8ef57754fcfcae635.jpg

В день, когда Высокий суд Лондона начал рассматривать апелляцию США по делу о выдаче Джулиана Ассанжа, сторонники основателя Wikileaks вышли на митинг в его поддержку и призвали закрыть дело. Кадры из британской столицы — в фотоленте Ria.ru.

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, лондон, джулиан ассанж, высокий суд лондона