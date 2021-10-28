"Я здесь потому, что это угроза журналистике": акция в поддержку Ассанжа
Правительство США оспаривает решение об отказе в экстрадиции Ассанжа, вынесенное ранее судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер. Двухдневное рассмотрение апелляции началось в среду.
Правительство США оспаривает решение об отказе в экстрадиции Ассанжа, вынесенное ранее судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер. Двухдневное рассмотрение апелляции началось в среду.
В тот же день около ста человек собрались перед зданием суда с плакатами и призывами освободить Ассанжа и прекратить его преследование.
В тот же день около ста человек собрались перед зданием суда с плакатами и призывами освободить Ассанжа и прекратить его преследование.
Отец Ассанжа поблагодарил всех, кто пришел поддержать его сына. "Мы победим, мы не бросим это", — сказал Джон Шиптон, отвечая на вопрос журналистов, ждет ли он победы Джулиана.
Отец Ассанжа поблагодарил всех, кто пришел поддержать его сына. "Мы победим, мы не бросим это", — сказал Джон Шиптон, отвечая на вопрос журналистов, ждет ли он победы Джулиана.
В первый день слушаний выступили адвокаты, представляющие интересы США.
Во второй день слово берут адвокаты Ассанжа.
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
"Я здесь потому, что это угроза всей журналистике, всем журналистам. Если его экстрадируют, то это создаст прецедент и ни один журналист не сможет чувствовать себя в безопасности", — сказал один из участников акции в поддержку Ассанжа.
"Я здесь потому, что это угроза всей журналистике, всем журналистам. Если его экстрадируют, то это создаст прецедент и ни один журналист не сможет чувствовать себя в безопасности", — сказал один из участников акции в поддержку Ассанжа.
Дело Ассанжа должно быть закрыто, а сам он немедленно освобожден, убеждены также "Репортеры без границ" (RSF).
Дело Ассанжа должно быть закрыто, а сам он немедленно освобожден, убеждены также "Репортеры без границ" (RSF).
"<...> Мы вновь подчеркиваем свою позицию, что Ассанж стал объектом преследования за свой вклад в журналистику, что его экстрадиция и судебное преследование будут иметь суровые и длительные последствия для журналистики и свободы СМИ во всем мире", — заявили в RSF.
"<...> Мы вновь подчеркиваем свою позицию, что Ассанж стал объектом преследования за свой вклад в журналистику, что его экстрадиция и судебное преследование будут иметь суровые и длительные последствия для журналистики и свободы СМИ во всем мире", — заявили в RSF.