https://ria.ru/20220414/pletnev-1783178415.html

Биография Михаила Плетнева

Биография Михаила Плетнева - РИА Новости, 14.04.2022

Биография Михаила Плетнева

Пианист, основатель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Васильевич Плетнев родился 14 апреля 1957 года в Архангельске в семье... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T03:03

2022-04-14T03:03

2022-04-14T03:03

справки

михаил плетнев

россия

московская консерватория имени п. и. чайковского

большой театр

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Пианист, основатель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Васильевич Плетнев родился 14 апреля 1957 года в Архангельске в семье профессиональных музыкантов. Его отец окончил институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных, был баянистом, мать была пианисткой.Вскоре после рождения сына семья Плетневых переехала в Саратов, затем в Казань.Михаил Плетнев учился в музыкальной школе-десятилетке при Казанской государственной консерватории, затем в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В 16 лет он стал лауреатом Международного юношеского фортепианного конкурса в Париже (Франция).С 1974 года обучался в Московской консерватории, сначала в классе профессора Якова Флиера, а затем – в классе профессора Льва Власенко. В 1979 году Плетнев с отличием окончил консерваторию, в 1981 году – аспирантуру в классе Власенко. После окончания МГК им. П.И. Чайковского остался работать в консерватории, был ассистентом профессора Льва Власенко. В последующем преподавал фортепиано. В настоящее время – почетный профессор МГК им. П.И. Чайковского.В 1977 году, еще будучи студентом, Михаил Плетнев завоевал Первую премию на Всесоюзном конкурсе пианистов в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в 1978 году – Первую премию и Золотую медаль VI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.С этого времени началась его интенсивная концертная деятельность. Он выступал по всему миру с сольными программами, а также вместе с известными коллективами мира – филармоническими оркестрами Берлина, Лондона, Мюнхена, Израиля, Чехии; симфоническими оркестрами Сан-Франциско, Питтсбурга, Берлина; Национальным оркестром Франции и многими другими.В 1980 году Михаил Плетнев дебютировал как дирижер, работал со многими ведущими оркестрами страны.В 1990 году Плетнев создал Российский национальный оркестр (РНО), художественным руководителем и главным дирижером которого он является в настоящее время. Под его руководством коллектив завоевал репутацию одного из лучших оркестров мира.За прошедшие сезоны маэстро и РНО представили ряд монографических программ, посвященных Иоганну Себастьяну Баху, Францу Шуберту, Роберту Шуману, Феликсу Мендельсону, Иоганнесу Брамсу, Петру Чайковскому, Александру Скрябину, Дмитрию Шостаковичу и другим композиторам. Оркестр сотрудничал с ведущими исполнителями, такими как Монтсеррат Кабалье, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Гидон Кремер, Ицхак Перлман, Пинхас Цукерман, Вадим Репин, Евгений Кисин, Дмитрий Хворостовский, Максим Венгеров, Белла Давидович, Джошуа Белл и многими другими.С РНО выступали лучшие дирижеры современности: Семен Бычков, Инго Метцмахер, Владимир Юровский, Пааво Ярви, Шарль Дютуа, Клаус Петер Флор, Кристоф Эшенбах, Альберто Дзедда. В октябре 2007 года состоялся дебют Михаила Плетнева в качестве оперного дирижера на сцене Большого театра в опере Чайковского "Пиковая дама". В последующие годы им были осуществлены концертные исполнения опер "Алеко" и "Франческа да Римини" Сергея Рахманинова, "Кармен" Жоржа Бизе, "Майская ночь" и "Кащей Бессмертный" Николая Римского-Корсакова, "Иоланта" Петра Чайковского, "Русалка" Александра Даргомыжского.Михаил Плетнев также выступает в качестве приглашенного дирижера. Он сотрудничал с такими ведущими музыкальными коллективами, как Mahler Chamber Orchestra, Concertgebouw Orchestra, оркестр Philharmonia, Лондонский симфонический оркестр, симфонический оркестр Бирмингема, Филармонический оркестр Лос-Анджелеса, Токийский филармонический оркестр.Как композитор Плетнев написал Триптих для симфонического оркестра, Фантазию для скрипки с оркестром, Каприччио для фортепиано с оркестром, фортепианные переложения сюит из музыки балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Анна Каренина" Родиона Щедрина, Альтовый концерт, переложение для кларнета Скрипичного концерта Бетховена.В 2006 году был создан Фонд поддержки национальной культуры Михаила Плетнева.При поддержке Фонда Михаила Плетнева ежегодно с 2009 года проводится Большой фестиваль РНО, в программе которого звучат оперы в концертном исполнении. Михаил Плетнев – народный артист РСФСР (1989). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии РСФСР (1982).Является лауреатом трех Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства (1993, 1995, 2005), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007) и II (2019) степеней. В 2005 году Михаил Плетнев был удостоен престижной американской премии "Грэмми" в номинации "За лучшее исполнение камерной музыки". В 2013 году ему была присуждена Платоновская премия в области литературы и искусства. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, михаил плетнев, россия, московская консерватория имени п. и. чайковского, большой театр