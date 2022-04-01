https://ria.ru/20220401/spravka-1781213085.html

ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018 — 2022 годах

ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018 — 2022 годах - РИА Новости, 01.04.2022

ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018 — 2022 годах

1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что он стал следствием удара с двух украинских вертолетов,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:58

2022-04-01T09:58

2022-04-01T09:59

справки

россия

удар всу по нефтебазе в белгороде

белгород

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20221 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что он стал следствием удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. "Роснефть" сообщила, что произвела эвакуацию персонала с нефтебазы, жертв и пострадавших среди работников предприятия нет. Горят восемь резервуаров с нефтепродуктами, в ликвидации пожара задействовано почти 200 человек, около 60 единиц техники, а также пожарный поезд, указали в МЧС.22 марта на нефтебазе "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области загорелись семь бензовозов. В каждом из них находится около 30 кубических метров нефтепродуктов. Возгорание произошло при наливе бензовоза, жертв и пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано на 500 квадратных метрах. Никто не пострадал. Угрозы близлежащим зданиям и строениям не было.10 марта в Ярославле на территории, прилегающей к ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, загорелся бензовоз. Пожар был ликвидирован. Эвакуация не потребовалась. В результате ЧП никто не пострадал.1 марта в Рязани на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании на площади 100 квадратных метров загорелась установка. При пожаре пострадали два человека, они были госпитализированы. Производственный процесс на заводе не прекращался.1 февраля на нефтяном месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошел выброс газа с последующим возгоранием на нефтяном месторождении. Пострадали четыре человека.4 января в Тюмени на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе произошло горение одной из секций установки глубокой переработки мазута. Погибших и пострадавших не было. Пожар был локализован, эвакуация не проводилась.2021В ночь на 5 августа в 23 километрах от Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка". Спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших не было.8 октября на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) на вводимой в эксплуатацию установке по переработке газа произошел взрыв с последующим пожаром высотой 76 метров. Как отмечали в пресс-службе предприятия, сработала автоматическая система пожаротушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам не было.27 августа на открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода загорелась сера. Объект принадлежит компании "Газпром добыча Оренбург". Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 60 единиц техники. Погибших и пострадавших не было.27 мая в Алексеевском районе Самарской области произошел пожар на территории Первомайского месторождения, которое принадлежит ООО "Регион-Нефть". Загорелся резервуар с нефтешламом объемом 300 кубических метров. Возгорание удалось потушить.6 марта в Тутаевском районе Ярославской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева. Загорелись две емкости с горючим объемом 600 кубических метров. При пожаре никто не пострадал.5 февраля на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Высота факельного горения достигала 10 метров. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работали 24 человека и семь единиц техники.25 января в Уфе (Башкирия) произошел крупный пожар на установке по переработке газа на нефтехимическом заводе "Уфаоргсинтез". Одна емкость с нефтепродуктами была полностью разрушена, вторая получила сильные повреждения. В результате ЧП один человек погиб, один был госпитализирован в состоянии средней тяжести.202022 декабря в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Никто не пострадал.7 июля под Сызранью (Самарская область) произошло возгорание на установке гидроочистки дизельного топлива Сызранского нефтеперерабатывающего завода "Роснефти". Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал.12 июня в Нижневартовске в ХМАО на нефтеперерабатывающем предприятии произошло возгорание на выведенном из эксплуатации резервуаре, который находился на плановом ремонте. Загорелись незначительные остатки нефтепродуктов. В результате пострадали двое сотрудников, находившихся рядом с объектом.24 апреля в Перми на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" при подготовке емкости некондиции к проведению ремонтных работ на одной из установок произошло возгорание. Никто не пострадал.9 января в городе Ухте Республики Коми загорелась установка нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Площадь, охваченная огнем, составила тысячу квадратных метров, пожару был присвоен третий номер сложности. В результате ЧП пострадал один человек.201922 декабря в Орджоникидзевском районе города Уфы на производственной площадке в АО "Опытный завод Нефтехим" произошло возгорание производственного корпуса. По мнению специалистов возгорание произошло из-за перегрева антикоррозийного реагента, которым обрабатывают трубы. Открытое горение было ликвидировано на площади две тысячи квадратных метров, никто не пострадал.4 декабря на нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" в Омске произошло возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости с бутиленом. Пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал.4 декабря на территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана произошел пожар. В результате ЧП загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров. Пострадали два человека.7 ноября на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске при проведении огневых работ произошел хлопок с последующим горением. Пожар был ликвидирован. В результате ЧП погиб один человек, пострадали пять человек.25 сентября установка по переработке дизельной фракции загорелась на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" в Киришском районе Ленинградской области. Высота горения факела в ООО "Кинеф" достигала 10 метров. Угрозы соседним сооружениям и пострадавших не было.23 сентября произошел пожар блока технологических печей на площади 90 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" в Киришском районе Ленинградской области.Угрозы соседним сооружениям и пострадавших не было.14 апреля возник пожар на одной из установок нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. В результате ЧП никто не пострадал.8 апреля произошел пожар на вспомогательном объекте Новокуйбышевского завода масел и присадок в Самарской области. Пострадавших не было.11 марта возник пожар на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит "Роснефти") в Хабаровском крае. Возгорание на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на территории Комсомольского НПЗ было оперативно ликвидировано.10 марта произошло возгорание на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадал один работник.18 января возник пожар на заводе "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), принадлежащей "Роснефти" в результате разгерметизации одного из вспомогательных трубопроводов. Площадь возгорания составляла 10 квадратных метров. Пострадавших не было.13 января в результате пожара в емкости объемом 300 кубических метров с остатками нефтепродуктов в ООО "Шигл" (нефтеперерабатывающий завод) в городе Новопавловск Ставропольского края пострадали трое рабочих. Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров.13 января загорелись силовые кабели на электрообессоливающей установке с последующим переходом огня на насосную установку на производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Башкирии. Пожар, площадь которого составляла 100 квадратных метрах, был ликвидирован. Никто не пострадал.6 января произошло возгорание печи выпаривания воды из нефти на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Из-за инцидента были эвакуированы 16 человек, пострадавших не было.201827 ноября на нефтехимическом заводе "Синтез-Каучук" в Стерлитамаке (Башкирия) произошло возгорание во время плановых ремонтных работ из-за утечки углеводорода на трубопроводе. В одной из цистерн загорелся изопентан – легко воспламеняемый углеводород, взрывоопасный в смеси с воздухом. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадали четыре человека.17 ноября произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающем заводе в Москве. Работа установки была штатно остановлена автоматизированной системой промышленной безопасности. Возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших не было.30 октября загорелись резервуары на нефтебазе на Хохряковском месторождении в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ. Затем огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. Пожар, площадь которого составила одну тысячу квадратных метров, был потушен только на следующий день. При пожаре пострадали три человека.10 октября умер рабочий нефтеперерабатывающей компании в Уфе и три человека получили химическое отравление при очистке цистерны с дизельным топливом.27 сентября произошло возгорание на перерабатывающей установке по очистке бензина на территории ОАО "Славнефть-Янос" в Ярославле. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, никто не пострадал.11 сентября в Магадане возник пожар на насосной станции для перекачки топлива на нефтебазе "Магаданнефто". Его площадь составила 50 квадратных метров. В результате ЧП пострадавших не было.26 июля произошло возгорание на территории предприятия "Нефтехимик", расположенном в Кировском районе Перми. Через пять часов пожарные ликвидировали его. В результате ЧП никто не пострадал.27 февраля два резервуара для хранения мазута общим объемом восемь тонн загорелись на нефтебазе в городе Карабулак в Ингушетии. Пожар был ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал.27 января на нефтебазе в Серпухове Московской области возникло задымление на резервуаре с дизельным топливом объемом две тысячи кубических метров. В нем находилось 25 кубометров дизтоплива. Пожар был ликвидирован.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород