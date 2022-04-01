09:58 01.04.2022 (обновлено: 09:59 01.04.2022)
ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018 — 2022 годах
Пожар на нефтебазе в Белгородской области
2022
1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что он стал следствием удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. "Роснефть" сообщила, что произвела эвакуацию персонала с нефтебазы, жертв и пострадавших среди работников предприятия нет. Горят восемь резервуаров с нефтепродуктами, в ликвидации пожара задействовано почти 200 человек, около 60 единиц техники, а также пожарный поезд, указали в МЧС.
22 марта на нефтебазе "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области загорелись семь бензовозов. В каждом из них находится около 30 кубических метров нефтепродуктов. Возгорание произошло при наливе бензовоза, жертв и пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано на 500 квадратных метрах. Никто не пострадал. Угрозы близлежащим зданиям и строениям не было.
10 марта в Ярославле на территории, прилегающей к ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, загорелся бензовоз. Пожар был ликвидирован. Эвакуация не потребовалась. В результате ЧП никто не пострадал.
1 марта в Рязани на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании на площади 100 квадратных метров загорелась установка. При пожаре пострадали два человека, они были госпитализированы. Производственный процесс на заводе не прекращался.
1 февраля на нефтяном месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошел выброс газа с последующим возгоранием на нефтяном месторождении. Пострадали четыре человека.
4 января в Тюмени на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе произошло горение одной из секций установки глубокой переработки мазута. Погибших и пострадавших не было. Пожар был локализован, эвакуация не проводилась.
2021
В ночь на 5 августа в 23 километрах от Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка". Спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших не было.
8 октября на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) на вводимой в эксплуатацию установке по переработке газа произошел взрыв с последующим пожаром высотой 76 метров. Как отмечали в пресс-службе предприятия, сработала автоматическая система пожаротушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам не было.
27 августа на открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода загорелась сера. Объект принадлежит компании "Газпром добыча Оренбург". Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 60 единиц техники. Погибших и пострадавших не было.
27 мая в Алексеевском районе Самарской области произошел пожар на территории Первомайского месторождения, которое принадлежит ООО "Регион-Нефть". Загорелся резервуар с нефтешламом объемом 300 кубических метров. Возгорание удалось потушить.
6 марта в Тутаевском районе Ярославской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева. Загорелись две емкости с горючим объемом 600 кубических метров. При пожаре никто не пострадал.
5 февраля на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Высота факельного горения достигала 10 метров. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работали 24 человека и семь единиц техники.
25 января в Уфе (Башкирия) произошел крупный пожар на установке по переработке газа на нефтехимическом заводе "Уфаоргсинтез". Одна емкость с нефтепродуктами была полностью разрушена, вторая получила сильные повреждения. В результате ЧП один человек погиб, один был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
2020
22 декабря в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Никто не пострадал.
7 июля под Сызранью (Самарская область) произошло возгорание на установке гидроочистки дизельного топлива Сызранского нефтеперерабатывающего завода "Роснефти". Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал.
12 июня в Нижневартовске в ХМАО на нефтеперерабатывающем предприятии произошло возгорание на выведенном из эксплуатации резервуаре, который находился на плановом ремонте. Загорелись незначительные остатки нефтепродуктов. В результате пострадали двое сотрудников, находившихся рядом с объектом.
24 апреля в Перми на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" при подготовке емкости некондиции к проведению ремонтных работ на одной из установок произошло возгорание. Никто не пострадал.
9 января в городе Ухте Республики Коми загорелась установка нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Площадь, охваченная огнем, составила тысячу квадратных метров, пожару был присвоен третий номер сложности. В результате ЧП пострадал один человек.
2019
22 декабря в Орджоникидзевском районе города Уфы на производственной площадке в АО "Опытный завод Нефтехим" произошло возгорание производственного корпуса. По мнению специалистов возгорание произошло из-за перегрева антикоррозийного реагента, которым обрабатывают трубы. Открытое горение было ликвидировано на площади две тысячи квадратных метров, никто не пострадал.
4 декабря на нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" в Омске произошло возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости с бутиленом. Пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал.
4 декабря на территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана произошел пожар. В результате ЧП загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров. Пострадали два человека.
7 ноября на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске при проведении огневых работ произошел хлопок с последующим горением. Пожар был ликвидирован. В результате ЧП погиб один человек, пострадали пять человек.
25 сентября установка по переработке дизельной фракции загорелась на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" в Киришском районе Ленинградской области. Высота горения факела в ООО "Кинеф" достигала 10 метров. Угрозы соседним сооружениям и пострадавших не было.
23 сентября произошел пожар блока технологических печей на площади 90 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" в Киришском районе Ленинградской области.
Угрозы соседним сооружениям и пострадавших не было.
14 апреля возник пожар на одной из установок нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. В результате ЧП никто не пострадал.
8 апреля произошел пожар на вспомогательном объекте Новокуйбышевского завода масел и присадок в Самарской области. Пострадавших не было.
11 марта возник пожар на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит "Роснефти") в Хабаровском крае. Возгорание на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на территории Комсомольского НПЗ было оперативно ликвидировано.
10 марта произошло возгорание на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадал один работник.
18 января возник пожар на заводе "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), принадлежащей "Роснефти" в результате разгерметизации одного из вспомогательных трубопроводов. Площадь возгорания составляла 10 квадратных метров. Пострадавших не было.
13 января в результате пожара в емкости объемом 300 кубических метров с остатками нефтепродуктов в ООО "Шигл" (нефтеперерабатывающий завод) в городе Новопавловск Ставропольского края пострадали трое рабочих. Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров.
13 января загорелись силовые кабели на электрообессоливающей установке с последующим переходом огня на насосную установку на производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Башкирии. Пожар, площадь которого составляла 100 квадратных метрах, был ликвидирован. Никто не пострадал.
6 января произошло возгорание печи выпаривания воды из нефти на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Из-за инцидента были эвакуированы 16 человек, пострадавших не было.
2018
27 ноября на нефтехимическом заводе "Синтез-Каучук" в Стерлитамаке (Башкирия) произошло возгорание во время плановых ремонтных работ из-за утечки углеводорода на трубопроводе. В одной из цистерн загорелся изопентан – легко воспламеняемый углеводород, взрывоопасный в смеси с воздухом. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадали четыре человека.
17 ноября произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающем заводе в Москве. Работа установки была штатно остановлена автоматизированной системой промышленной безопасности. Возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших не было.
30 октября загорелись резервуары на нефтебазе на Хохряковском месторождении в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ. Затем огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. Пожар, площадь которого составила одну тысячу квадратных метров, был потушен только на следующий день. При пожаре пострадали три человека.
10 октября умер рабочий нефтеперерабатывающей компании в Уфе и три человека получили химическое отравление при очистке цистерны с дизельным топливом.
27 сентября произошло возгорание на перерабатывающей установке по очистке бензина на территории ОАО "Славнефть-Янос" в Ярославле. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, никто не пострадал.
11 сентября в Магадане возник пожар на насосной станции для перекачки топлива на нефтебазе "Магаданнефто". Его площадь составила 50 квадратных метров. В результате ЧП пострадавших не было.
26 июля произошло возгорание на территории предприятия "Нефтехимик", расположенном в Кировском районе Перми. Через пять часов пожарные ликвидировали его. В результате ЧП никто не пострадал.
27 февраля два резервуара для хранения мазута общим объемом восемь тонн загорелись на нефтебазе в городе Карабулак в Ингушетии. Пожар был ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал.
27 января на нефтебазе в Серпухове Московской области возникло задымление на резервуаре с дизельным топливом объемом две тысячи кубических метров. В нем находилось 25 кубометров дизтоплива. Пожар был ликвидирован.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников