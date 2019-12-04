В Омске потушили пожар на НПЗ "Газпром нефти"

"Незначительное возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости ликвидировано в 16:49 (по омскому времени). За состоянием атмосферы следит передвижная лаборатория Омского НПЗ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. "Предприятие работает в штатном режиме, происшествие не повлияет на производственную программу завода", - сообщили в пресс-службе завода.

В среду сообщалось о возгорании емкости с бутиленом на Омском НПЗ на проспекте Губкина. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. Завод принадлежит АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Пожару был присвоен третий номер сложности.