Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T15:14+0300
https://ria.ru/20191204/1561957629.html
В Омске потушили пожар на НПЗ "Газпром нефти"
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f0fdeb8eed542b4c96bc885596d02e20.jpg
РИА Новости

В Омске потушили пожар на НПЗ "Газпром нефти"

15:14 04.12.2019
1264
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости на Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" ликвидировано, завод работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
"Незначительное возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости ликвидировано в 16:49 (по омскому времени). За состоянием атмосферы следит передвижная лаборатория Омского НПЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. "Предприятие работает в штатном режиме, происшествие не повлияет на производственную программу завода", - сообщили в пресс-службе завода.
В среду сообщалось о возгорании емкости с бутиленом на Омском НПЗ на проспекте Губкина. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. Завод принадлежит АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Пожару был присвоен третий номер сложности.
800002
Обсудить 0
Газпром нефтьОмскПроисшествия
Рекомендуем
Бездомные псы
СК начал проверку после нападения стаи собак на ребенка на Камчатке
Российская писательница Дарья Донцова
Донцова призналась, что ей жалко своих читателей
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
На Кубани сгорел пассажирский автобус
Покровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск
Снежный покров в Москве задержится до четверга
Президент Украины Владимир Зеленский
В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить "Минск-2"
Манон Хостен и Сара Гуйо (Франция) в заезде байдарок-двоек на 500 м во время женских соревнований по гребле на байдарках и каноэ на II Европейских играх в Минске
Фотографы "России сегодня" стали лауреатами конкурса "Энергия побед"
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
СМИ: Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете
Участники акции протеста в Ираке
В Ираке христиане не будут праздновать Рождество из-за демонстраций
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Медведев поручит МВД проработать критерии установки передвижных камер
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Центр города Копенгаген
Посол Дании рассказал, как россиянам получить шенгенскую визу в страну
ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае
В Москве перенесли "Дальневосточную ярмарку" из-за ДТП в Забайкалье
Певица Диана Гурцкая
Гурцкая оценила идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
Московская Канатная Дорога
Поездки на Московской канатной дороге будут бесплатными 10 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния