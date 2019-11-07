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РИА Новости

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске достигло шести

11:49 07.11.2019 (обновлено: 12:00 07.11.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Тушение пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Тушение пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края
КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в Новороссийске при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в четверг возросло до шести человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших. По предварительным данным, произошел хлопок с последующим горением при проведении огневых работ. По данным ГУ МЧС, в 10.50 пожар был полностью ликвидирован, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия по установлению причин инцидента.
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"Шесть пострадавших", - сказали РИА Новости в пресс-службе минздрава, отвечая на соответствующий вопрос.
Как отмечается в релизе ведомства, на месте работают пять бригад скорой помощи. "Медицинская помощь в условиях стационара больницы города Новороссийска оказывается шести пострадавшим. При показаниях пострадавшие будут переведены санавиацией в краевые учреждения города Краснодара", - говорится в заявлении минздрава.
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