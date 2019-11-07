Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске достигло шести

КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в Число пострадавших в Новороссийске при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в четверг возросло до шести человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. По предварительным данным, произошел хлопок с последующим горением при проведении огневых работ. По данным ГУ МЧС, в 10.50 пожар был полностью ликвидирован, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия по установлению причин инцидента.

"Шесть пострадавших", - сказали РИА Новости в пресс-службе минздрава, отвечая на соответствующий вопрос.