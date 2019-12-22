СК завел дело после пожара на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе

МОСКВА/УФА, 22 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе, сообщается на сайте СУСК по Республике Башкортостан.
Крупный пожар произошел в воскресенье 06.55 (4.55 мск) в Орджоникидзевском районе города Уфы на производственной площадке в АО "Опытный завод Нефтехим". На предприятии горит производственный корпус. Сообщалось, что горит легковоспламеняющаяся жидкость и была опасность распространения огня на другие здания завода.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба" по факту пожара на производственной площадке предприятия АО "Опытный завод Нефтехим", произошедшего 22 декабря", - говорится в сообщении.
По данным МЧС региона, пожар был локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров, а в 12.50 (10.50 мск) было ликвидировано открытое горение. В настоящее время идет проливка конструкций, тушение продолжается.
По предварительным данным, пожар произошёл в ходе технологического процесса: перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы.