СК завел дело после пожара на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе

Крупный пожар произошел в воскресенье 06.55 (4.55 мск) в Орджоникидзевском районе города Уфы на производственной площадке в АО "Опытный завод Нефтехим". На предприятии горит производственный корпус. Сообщалось, что горит легковоспламеняющаяся жидкость и была опасность распространения огня на другие здания завода.