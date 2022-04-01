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Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ
Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал удар с украинских вертолетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T07:34
2022-04-01T07:34
2022-04-01T08:48
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
россия
удар всу по нефтебазе в белгороде
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал удар с украинских вертолетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", — написал глава региона.Он отметил, что населению ничего не угрожает, у города есть все ресурсы для ликвидации возгорания. Работники МЧС стараются локализовать пожар в максимально короткие сроки.В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом и бензином на две тысячи кубометров. Есть опасность перехода огня еще на восемь емкостей. В тушении участвуют 105 человек, 31 единица техники, а также пожарный поезд.В компании "Роснефть", которой принадлежит нефтебаза, РИА Новости рассказали, что весь персонал эвакуировали, жертв нет.Рано утром Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде, в результате которого пострадали два сотрудника предприятия. Их жизни ничего не угрожает. Жителей ближайших улиц эвакуируют на "Белгород Арену". Они смогут вернуться домой после того, как спасатели потушат пожар.
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internet-group@rian.ru
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В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
2022-04-01T07:34
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, россия, удар всу по нефтебазе в белгороде, видео
07:34 01.04.2022 (обновлено: 08:48 01.04.2022)
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ
Губернатор Белгорода Гладков назвал авиаудар вертолетов ВСУ причиной пожара на нефтебазе