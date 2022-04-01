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Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ

Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал удар с украинских вертолетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T07:34

2022-04-01T07:34

2022-04-01T08:48

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

россия

удар всу по нефтебазе в белгороде

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал удар с украинских вертолетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", — написал глава региона.Он отметил, что населению ничего не угрожает, у города есть все ресурсы для ликвидации возгорания. Работники МЧС стараются локализовать пожар в максимально короткие сроки.В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом и бензином на две тысячи кубометров. Есть опасность перехода огня еще на восемь емкостей. В тушении участвуют 105 человек, 31 единица техники, а также пожарный поезд.В компании "Роснефть", которой принадлежит нефтебаза, РИА Новости рассказали, что весь персонал эвакуировали, жертв нет.Рано утром Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде, в результате которого пострадали два сотрудника предприятия. Их жизни ничего не угрожает. Жителей ближайших улиц эвакуируют на "Белгород Арену". Они смогут вернуться домой после того, как спасатели потушат пожар.

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В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. 2022-04-01T07:34 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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