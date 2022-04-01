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Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022
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Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ
Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал удар с украинских вертолетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T07:34
2022-04-01T08:48
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
россия
удар всу по нефтебазе в белгороде
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал удар с украинских вертолетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", — написал глава региона.Он отметил, что населению ничего не угрожает, у города есть все ресурсы для ликвидации возгорания. Работники МЧС стараются локализовать пожар в максимально короткие сроки.В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом и бензином на две тысячи кубометров. Есть опасность перехода огня еще на восемь емкостей. В тушении участвуют 105 человек, 31 единица техники, а также пожарный поезд.В компании "Роснефть", которой принадлежит нефтебаза, РИА Новости рассказали, что весь персонал эвакуировали, жертв нет.Рано утром Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде, в результате которого пострадали два сотрудника предприятия. Их жизни ничего не угрожает. Жителей ближайших улиц эвакуируют на "Белгород Арену". Они смогут вернуться домой после того, как спасатели потушат пожар.
белгород
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В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, россия, удар всу по нефтебазе в белгороде, видео
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал удар с украинских вертолетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
2022-04-01T07:34
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07:34 01.04.2022 (обновлено: 08:48 01.04.2022)
 
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ

Губернатор Белгорода Гладков назвал авиаудар вертолетов ВСУ причиной пожара на нефтебазе

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал удар с украинских вертолетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", — написал глава региона.
Он отметил, что населению ничего не угрожает, у города есть все ресурсы для ликвидации возгорания. Работники МЧС стараются локализовать пожар в максимально короткие сроки.
В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом и бензином на две тысячи кубометров. Есть опасность перехода огня еще на восемь емкостей. В тушении участвуют 105 человек, 31 единица техники, а также пожарный поезд.
В компании "Роснефть", которой принадлежит нефтебаза, РИА Новости рассказали, что весь персонал эвакуировали, жертв нет.
Рано утром Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде, в результате которого пострадали два сотрудника предприятия. Их жизни ничего не угрожает. Жителей ближайших улиц эвакуируют на "Белгород Арену". Они смогут вернуться домой после того, как спасатели потушат пожар.
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияУдар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
 
 
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