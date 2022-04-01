https://ria.ru/20220401/neftebaza-1781225172.html

Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ

Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022

Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ

В Белгороде произошел крупный пожар на нефтебазе, причиной местные власти называют авиаудар с вертолетов украинских войск. Кадры с места ЧП — в фотоленте... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:08

2022-04-01T12:08

2022-04-01T12:49

фото

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удар всу по нефтебазе в белгороде

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В Белгороде произошел крупный пожар на нефтебазе, причиной местные власти называют авиаудар с вертолетов украинских войск. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

белгород

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2022

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фото, фото, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по нефтебазе в белгороде