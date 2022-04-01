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Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022
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Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
В Белгороде произошел крупный пожар на нефтебазе, причиной местные власти называют авиаудар с вертолетов украинских войск. Кадры с места ЧП — в фотоленте... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:08
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фото
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удар всу по нефтебазе в белгороде
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В Белгороде произошел крупный пожар на нефтебазе, причиной местные власти называют авиаудар с вертолетов украинских войск. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
белгород
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фото, фото, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по нефтебазе в белгороде
12:08 01.04.2022 (обновлено: 12:49 01.04.2022)
 

Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ

Читать ria.ru в
В Белгороде произошел крупный пожар на нефтебазе, причиной местные власти называют авиаудар с вертолетов украинских войск. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

Пожар на нефтебазе в Белгородской области
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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ФотоБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
 
 
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